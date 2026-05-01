Konya'da kaçak alkol üretimi ortaya çıktı
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi
Haberin Özeti
- • Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda, kaçak ve sahte alkol üretimi yapan bir şüpheli tespit edildi.
- • N.D. isimli şüphelinin adresinde yapılan aramada, satışa hazır alkol ve üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
- • Ele geçirilen malzemelere el konulurken, N.D. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı.
Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak alkol üretiminde 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devletin vergi kaybına neden olan el yapımı, sahte ve kaçak alkol üretimi ile satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda N.D. isimli şahsın bu faaliyetleri yürüttüğü belirlendi. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler tarafından gerçekleştirilen aramada, satışa hazır halde sahte ve el yapımı alkol ile alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen alkol ve malzemelere el konulurken, şüpheli N.D. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.