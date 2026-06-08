Konya'da hafız adaylarına bisiklet hediye edildi

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da düzenlenen programda çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Altay, Bilgehanelerin artık sadece Konya'da değil, Türkiye'de bilinir bir marka haline geldiğini belirterek, "Her eğitim-öğretim döneminin sonunda hafızlık eğitimine başlayan çocuklarımızın adeta bir mezuniyeti ve yeni bir başlangıca adım atma törenini birlikte gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

“İnşallah bu çocuklar da hem ailelerine hem şehrimize yol gösteren insanlar olacak”

Konya’da 24. Bilgehanemizin temelini attıklarını, en kısa sürede Bilgehane sayısı 30’a çıkarmak istediklerini kaydeden Başkan Altay, Bilgehanelerin en önemli çıktısının hafızlık eğitimine katılan öğrenciler olduğunu söyledi.

"Bir Hafız Yetişir Bir Nesil Yetişir" sloganıyla yürüttükleri proje kapsamında her yıl artan sayıda çocuğun hafızlık hazırlık kurslarına kaydolduğunu belirten Başkan Altay şöyle devam etti:

"Geçen yıl 375 çocuğumuzu mezun etmiştik. Bu yıl 419 çocuğumuz bizimle bu yolculuğa başladı ve elhamdülillah tamamı bu sınavlarda başarı elde ederek hafızlığa başlamaya hak kazandı. Ayrıca 15 çocuğumuz da dereceye girmiş oldu. Bu yolculukta tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Rabbim muvaffak etsin. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem)buyurduğu gibi ‘Hafızlar karanlıkta yol gösteren kandiller gibidir’. İnşallah bu çocuklar da hem ailelerine hem şehrimize yol gösteren insanlar olacak. Hayat boyu kendilerine başarılar diliyorum. Böyle bir mutluluğu bize yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Siz değerli ailelerine de teşekkür ediyorum. Hakikaten güçlü bir irade ortaya koymak ve çocuklarla birlikte bu yolculuğu yapmak gerekiyor. Allah sizlerden razı olsun. Sayılarınızı artırsın."

“Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da gayretimiz artarak devam edecek”

Gelecek yıl sayının artarak devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Altay, "İnşallah çocuklarımızın hafız olduğuna da hep birlikte şahitlik edelim. Tabii değerli çalışma arkadaşlarımızın da çok yoğun bir emeği var.

Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin vatanına, milletine, dinine, ailelerine hayırlı evlatlar olması için bugüne kadar gayret gösterdik. Bundan sonra da gayretimiz artarak devam edecek.

Bu güzellik Konya'nın bereketi. Onun için Konyalılar adına sizlere de bu aileye dahil olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Rabbim çıktığınız yolda sizi muvaffak etsin. Rabbim sayılarınızı artırsın. Vatanımıza, milletimize, ailelerinize hayırlı evlatlar olun inşallah. Hayırlı mübarek olsun" diye konuştu.

Başkan Altay sınavlarda dereceye giren 15 öğrenciyi ağırladı

Başkan Altay, Hafız İmam Hatip Ortaokulu proje sınavlarında dereceye giren 15 hafız adayını da makamında misafir ederek, sohbet etti. Hafızlık sürecinde de çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Altay, "Gösterdiğiniz performans bu işi de en iyi şekilde yapacağınızın garantisi. Allah yardımcınız olsun. Hem eğitim öğretiminize devam edebileceğiniz hem de hafızlık yapabileceğiniz bir imkanı devletimiz size sunmuş oldu. Hepinize bu kutsal yolda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sınavlarda tüm adaylar başarı gösterdi

"Bir hafız yetişir, bir nesil değişir" mottosuyla Hafızlık Hazırlık Programı’nı sürdüren Bilgehanelerde bu seneki 419 hafızlık öğrencisinin tamamı Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu (İ.H.O) sınavlarını kazandı. Ayrıca 15 Hafızlık Hazırlık öğrencisi de derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bugüne kadar Bilgehanelerin Hafızlık Programı’na katılarak Hafızlık İmam Hatip Okullarını kazanan öğrenci sayısı ise bu seneki yüzde yüzlük başarıyla birlikte bin 460’a ulaştı.