  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da duygulandıran sergi: Filistin'de yaşanan acılar aktarıldı

Konya'da duygulandıran sergi: Filistin'de yaşanan acılar aktarıldı

Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesinin ardından düzenlene sergi ile Filistin'de yaşanan acılar yansıtıldı.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Konya'da duygulandıran sergi: Filistin'de yaşanan acılar aktarıldı
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesi programında, Filistin'deki acıları yansıtan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi açıldı.
  • Küratör Samed Karagöz, serginin 1960'lı yıllardaki Filistin direniş posterlerinden esinlenerek şair Mahmud Derviş'ten adını aldığını belirtti.
  • Ressam Yusuf Aygeç'in 20 eserinden oluşan sergi, Mahmud Derviş alıntılarıyla Filistin'in Ekim 2023 ve geçmişteki zorluklarını gündemde tutmayı hedefliyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edildi.

Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde açılan Filistin temalı poster sergisi ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Konya gençliği dünyaya açılıyor
Bu Habere de Bak
Konya gençliği dünyaya açılıyor

Buna ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi.

Küratör Samed Karagöz, Mahmud Derviş'in mısralarından ilham alan serginin kapsamı hakkında bilgi verdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde açılan serginin küratörü ve sanat eleştirmeni Samed Karagöz, sergiyi şu sözlerle anlattı:

"Filistinlilerin 1960'lı, 70'li yıllarda yaptığı posterler serisi var. Direniş posterleri tasarlıyorlar ve bu tasarımla Avrupa'nın tasarım dilini değiştiriyorlar. Biraz ona saygı duruşu niteliğinde posterler yapmak istedik. Serginin adı da Filistin'in en önemli şairlerinden Mahmud Derviş'in 'Sürgündeki Zeytin Ağacına Mektuplar' mısralarından geliyor. Sergide 20 eser var." 

Ressam Yusuf Aygeç tarafından hazırlanan 20 farklı eser, Filistin'in 1960'lardan bugüne uzanan mücadelesini yansıtıyor.

Konya'da 2026 İİT gençlik başkenti için muhteşem açılış
Bu Habere de Bak
Konya’da 2026 İİT gençlik başkenti için muhteşem açılış

Yakın Tarih Değil Geçmişte Gözler önüne Serildi

Eserlerin tamamına yakınında Mahmud Derviş'ten alıntıların yer aldığına dikkati çeken Karagöz, şöyle konuştu:

“Mahmud Derviş hiç şüphesiz Filistin'in en önemli şairi. Biz onun mısralarını, metinlerini, söyleşilerinde kullandığı ifadeleri Filistin'in Ekim 2023'ten itibaren yaşadığı sıkıntıyı gündemde tutmak amaçlı kullanarak bu seriyi oluşturduk. Bu seriyi oluştururken sadece yakın tarihte yaşananları değil geçmişte yaşananları da göstermek istedik. Eserlerin tamamı ressam Yusuf Aygeç tarafından yapıldı ve onun sayesinde bu eserler ortaya çıkmış oldu.”

2026 İİT Gençlik Başkenti Konya'da Filistinli sivillerin yaşadığı acılara sanat yoluyla dikkat çekildi.

Ressam Yusuf Aygeç'in 20 eserinden oluşan sergi, Mahmud Derviş alıntılarıyla Filistin'in Ekim 2023 ve geçmişteki zorluklarını gündemde tutmayı hedefliyor.

AA

Bakmadan Geçme

Konya'dan Dünya'ya fikirler TohumUP ile açılacak
Konya’dan Dünya’ya fikirler TohumUP ile açılacak
Konya'da mucize! Kuruyan göl eski günlerine geri döndü
Konya'da mucize! Kuruyan göl eski günlerine geri döndü
Konya dahil 16 ilde DEAŞ operasyonu! Kripto cüzdanlar deşifre oldu
Konya dahil 16 ilde DEAŞ operasyonu! Kripto cüzdanlar deşifre oldu
Konya yolunda feci kaza! Otomobil beton mikserine çarptı
Konya yolunda feci kaza! Otomobil beton mikserine çarptı
Konya'da duygulandıran sergi: Filistin'de yaşanan acılar aktarıldı
Konya'da duygulandıran sergi: Filistin'de yaşanan acılar aktarıldı
Konya'nın dev altyapısı dünyanın çevresini aştı!
Konya'nın dev altyapısı dünyanın çevresini aştı!