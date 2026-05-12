Konya'da duygulandıran sergi: Filistin'de yaşanan acılar aktarıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edildi.

Buna ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde açılan serginin küratörü ve sanat eleştirmeni Samed Karagöz, sergiyi şu sözlerle anlattı:

"Filistinlilerin 1960'lı, 70'li yıllarda yaptığı posterler serisi var. Direniş posterleri tasarlıyorlar ve bu tasarımla Avrupa'nın tasarım dilini değiştiriyorlar. Biraz ona saygı duruşu niteliğinde posterler yapmak istedik. Serginin adı da Filistin'in en önemli şairlerinden Mahmud Derviş'in 'Sürgündeki Zeytin Ağacına Mektuplar' mısralarından geliyor. Sergide 20 eser var."

Eserlerin tamamına yakınında Mahmud Derviş'ten alıntıların yer aldığına dikkati çeken Karagöz, şöyle konuştu:

“Mahmud Derviş hiç şüphesiz Filistin'in en önemli şairi. Biz onun mısralarını, metinlerini, söyleşilerinde kullandığı ifadeleri Filistin'in Ekim 2023'ten itibaren yaşadığı sıkıntıyı gündemde tutmak amaçlı kullanarak bu seriyi oluşturduk. Bu seriyi oluştururken sadece yakın tarihte yaşananları değil geçmişte yaşananları da göstermek istedik. Eserlerin tamamı ressam Yusuf Aygeç tarafından yapıldı ve onun sayesinde bu eserler ortaya çıkmış oldu.”