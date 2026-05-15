Konya'da balkonlar bostan oluyor! Dağıtım tam gaz sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Balkonlar Bostan Olsun” projesi kapsamında, başvuruda bulunan Konyalılara bostan setlerinin dağıtımına devam ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Araplar Büyüksinan Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen dağıtım alanına gelen Konyalılara bostan setlerini takdim etti.

Şehirlerin en büyük sorununun insanların toprakla ilişkisinin kesilmesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Özellikle çocuklarımız neredeyse bitkilerin nerede yetiştiğinin farkında değiller.

Manavdan doğrudan alındığını zannediyorlar. Onun için şehir hayatına hem bir renk katmak hem de balkonlarımızda bir üretim olsun diye ‘Balkonlar Bostan Olsun’ kampanyamız çerçevesinde dağıtımları gerçekleştiriyoruz.

Düşündüğümüzden çok daha fazla bir ilgi oluştu. İlgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“KONYA, BÜYÜK GÜZELLİKLER YAŞIYOR”

Başkan Altay, dağıtımların belli bir periyotta gerçekleştirildiğini belirterek, “Fidanlarımızı vatandaşlarımıza hediye ediyoruz. Umarım ki çok güzel bir yaz ayı geçirerek bitkilerinden faydalandıkları, ürünlerinden faydalandıkları bir dönem olur. Aynı zamanda şehrimiz de böylece güzelleşmiş olacak. Özellikle çocukların bu işle ilgilenmelerini arzu ediyoruz.

Sonuçta bitkiler de bir canlı, saygı gösterilmesi gerektiğini öğrenmiş olacaklar. Anne babalar bu konuda da çocuklarımızı eğitirse memnun oluruz. Konya, büyük güzellikler yaşıyor. Bize destek olan bizimle beraber bu projede bulunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Bostan setlerini almaya gelen vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda yürüttüğü projelerin örnek çalışmalar olduğunu vurgulayarak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

BİLGİLENDİRME TESLİMAT TARİHİNDEN 1 GÜN ÖNCE SMS YOLUYLA YAPILIYOR

Projede hak sahibi vatandaşlara dağıtım günü, saat ve teslimat noktasına ilişkin detaylı bilgilendirme teslimat tarihinden 1 gün önce SMS yoluyla iletiliyor.

Vatandaşlar, cep telefonlarına gelen kare kod ile belirtilen dağıtım noktalarından setlerini teslim alabiliyor.

Set içerisinde; 2 adet saksı, 1 saksı tabağı, 26 litre torf, 3 biber fidesi, 2 domates fidesi ve 1 fesleğen fidesi olmak üzere toplam 6 fide yer alıyor. Dağıtılan fideler, özellikle balkon ve küçük alanlarda yetiştirilmeye uygun türlerden seçildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Balkonlar Bostan Olsun” projesi kapsamında bostan seti dağıtımları 21 Mayıs tarihine kadar devam edecek.