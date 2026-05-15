Konya'da 35 özel birey asker oldu!

Konya'da, Engelliler Haftası kapsamında 35 özel birey temsili askerlik görevini yerine getirerek gururunu yaşadılar.

AA
Hava Savunma ve Garnizon Komutanlığı tarafından, Konya'da temsili askerlik töreni düzenlendi.

Bu kapsamda 35 özel birey, General Şükrü Olcay Kışlası'nda bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirerek yemin etti.

General Şükrü Olcay Kışlası'nda silah üzerine el basarak yemin eden özel erler, vatan savunmasındaki kararlılıklarını gösterdi.

Yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam eden programda özel bireylere temsili terhis belgeleri ve hediyeler verildi.

Yaş kütüğüne plaket çakan gençlerin gururu gözlerinden okunurken, terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker'in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program, bomba arama köpeğinin gösterisi, hatıra fotoğrafı çekimi ve silah sergi alanının gezilmesiyle sona erdi.

Konya'da Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen törende, 35 özel birey üniformalarını giyerek askerlik sevincini doyasıya yaşadı.

Programa, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, davetliler ve özel bireylerin aileleri katıldı.

