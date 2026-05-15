Konya Büyükşehir, İSG Kongresine damga vurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kongresi ve Fuarı’nda örnek uygulamalarını tanıttı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 12-13 Mayıs 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı ile 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, sektörün paydaşlarını bir araya getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü de etkinlikte kurduğu geniş kapsamlı stantla belediye bünyesinde hayata geçirilen öncü projeleri katılımcılarla paylaştı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, İSG BİLGİ YARIŞMALARI VE VR TEKNOLOJİSİ İLGİ ODAĞI OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin standında en çok ilgi gören çalışmalar arasında, İSG süreçlerini modernize eden dijital projeler yer aldı.

Takdir gören uygulamalar arasında; çalışanların riskli iş süreçlerini güvenli bir ortamda deneyimlemesini sağlayan simülasyonlar ve oyunlaştırılmış eğitim modellerini anlatan VR (Sanal Gerçeklik) Eğitim Uygulamaları, ekipmanların ve iş makinelerinin periyodik kontrollerinin hatasız ve anlık takibini sağlayan yazılım altyapısını anlatan Periyodik Kontrol Dijital Takip Sistemi, saha çalışanlarının güvenliğini en üst düzeye çıkaran dijital izleme çözümleri hakkında detaylı bilgiler veren Personel Dijital Takip Sistemi, "Kaza Geliyorum Der!" mottosuyla hayata geçirilen QR kod tabanlı Ramak Kala bildirim sistemleri ile yangın söndürme ekipmanlarının dijital kontrol süreçlerinin tanıtıldığı Dijital Ramak Kala ve Yangın Kontrol Sistemleri ile İSG Kahot Bilgi Yarışması yer aldı.

Etkinlik boyunca sadece bilgi paylaşımı yapılmadı, aynı zamanda İSG alanındaki küresel vizyonu geliştirecek değerli veriler edinildi.

Ayrıca Büyükşehir bünyesinde görev yapan personelin sağlığını ve güvenliğini korumak adına geliştirilen; Gezici Sağlık Aracı (SGA), İSGA İlk Yardım Eğitim Merkezi ve saha faaliyetleri gibi uygulamaları da diğer yerel yönetimlere ve kurumların beğenisini kazanırken, "Eğitim Al Güvende Kal" ve "Gördüğünü Bildir Tehlikeyi Bitir" yaklaşımlarıyla sürdürülen çalışmalar, kongreye katılan yerli ve yabancı heyetler, uzmanlar ve bakanlık yetkilileri tarafından tam not aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu verimli etkinlikle iş sağlığı ve güvenliği alanındaki deneyimlerini aktarırken, "Güvenli Şehir Konya" vizyonunu uluslararası alanda bir kez daha tescillemiş oldu.