Konya Büyükşehir, 3 branşta ülkemizi gururlandırdı

Bisiklet takımından 10 madalya

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı Sporcuları, Slovakya'nın Presov kentinde düzenlenen Grand Prix Presov pist yarışları ve Kosova’da düzenlenen 2026 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak yarışlara damga vurdu.

Denizhan’dan altın madalya

Büyükşehirli güreşçi Denizhan Ogun, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen U20 Dumitru Pirvulescu Güreş Turnuvası’nda altın madalya kazandı. Kuzey Makedonya'nın Bitola şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda ise Mehmet Talha Oruç altın madalya, Emilya Küçükkaraca gümüş madalyanın sahibi oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, elde edilen başarıların gurur verici olduğunu ifade ederek, Sporcularımızı ve antrenörlerini canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Uluslararası müsabakalarda Konya’yı ve ülkemizi gururlandırmaya devam eden Büyükşehir Belediyespor, judo, güreş ve bisiklet branşlarında elde ettiği derecelerle öne çıktı.

Judo Şampiyonası’nda büyük başarı

Kuzey Makedonya'nın Bitola şehrinde 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular önemli başarılara imza attı. 11 ülkeden 398 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyespor, 2 sporcuyla Konya'yı temsil etti. Büyükşehirli sporculardan Mehmet Talha Oruç altın madalya kazanırken, Emilya Küçükkaraca gümüş madalyanın sahibi oldu.

55 kiloda tatamiye çıkan Mehmet Talha Oruç, şampiyonluk yolunda Moldova'dan Barbaros Petru'yu mağlup ederek turnuvaya başladı. Ardından Yunanistan'dan Lazaridis Nikolaos'u ve Bulgaristan'dan Lertsa Nicholas'ı yenerek havuzunu lider tamamladı. Yarı finalde Romanya'dan Leonard Mihai Ciuca karşısında üstün bir performans sergileyen sporcumuz finale yükseldi. Final müsabakasında ise Bosna Hersekli Babic Ali'yi mağlup eden Oruç, Minikler Balkan Şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı.

32 kiloda mücadele eden Emilya Küçükkaraca ise ilk maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'dan Pupalovic Eldina'yı mağlup etti. Daha sonra Romanyalı Sonia Butucel karşısında galip gelen başarılı sporcumuz havuz birincisi olarak üst tura yükseldi. Çeyrek final niteliğindeki karşılaşmada Türkiye'den Buglem İcindere'yi yenerek finale adını yazdıran Emilya, şampiyonluk mücadelesinde Türkiye'den Darka Melisa Liva ile karşılaştı. Final müsabakasının ardından Minikler Balkan ikincisi olan sporcumuz gümüş madalya kazandı.

Güreşte şampiyonluk sevinci

Romanya’nın Bükreş kentinde 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen U20 Dumitru Pirvulescu Güreş Turnuvası’nda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Denizhan Ogun önemli başarıya imza attı. Ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil eden Büyükşehirli sporcu, grekoromen stil 55 kiloda altın madalyanın sahibi olarak şampiyonluk elde etti. Milli takımımız adına mindere çıkan başarılı sporcumuz, sergilediği üstün performansla şampiyonluğa ulaşarak hem ülkemizin hem de kulübümüzün gururu oldu. Türkiye, U20 Dumitru Pirvulescu Güreş Turnuvası’nı toplamda 13 madalya ile tamamladı.

Pedallar haziran ayına hızlı başladı

Konya Büyükşehir Belediyespor bisiklet takımının sporcuları, Türkiye’yi ve Konya’yı başarılı şekilde temsil etmeye devam ediyor. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan ve Slovakya'nın Presov kentinde düzenlenen Grand Prix Presov (C1) pist yarışları ve Kosova’da düzenlenen 2026 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular elde ettiği başarılı sonuçlarla organizasyona damga vurdu. Pist Bisikleti Milli Takımımız için mücadele eden Büyükşehirli pedallar Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakcı, 6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen yarışlarda önemli rakipler karşısında 5 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak Türk pist bisikletinin uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha ortaya koydu.

Sarı-siyahlı takımın son dönemdeki performanslarıyla dikkat çeken sporcuları Yılmaz ve Tarakcı Slovakya'da U23 Elimination, Elite Omnium, U23 Scratch, Elite Elimination, Elite Scratch ve Men Elite Madison olmak üzere 6 farklı yarışta milli takımı sırtlayan isimler oldu. Milli takım adına 5-7 Haziran tarihleri arasında Priştine'de gerçekleştirilen Balkan Yol Şampiyonası’nda Elit Erkekler Zamana Karşı yarışlarında yer alan Büyükşehirli başarılı sporcu Burak Abay da, ay-yıldızlı formayla gösterdiği üstün performans sonucunda Balkan Şampiyonu oldu.

Başkan Altay sporcuları tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, elde edilen başarıların gurur verici olduğunu ifade ederek, “Altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularla Türk sporuna değer katmaya ve yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyoruz. Judoda, güreşte ve bisiklette alınan madalyalar spora ve sporcuya yaklaşımımızın en somut göstergesi. Sporcularımızı ve antrenörlerini canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.