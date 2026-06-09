Konya'nın ilçesinde akıllı sera dönemi başlıyor
Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Seydişehir Jeotermal Akıllı Sera Merkezi Ön Fizibilitesi Projesi' için imza töreni gerçekleştirildi.
Haberin Özeti
- • Seydişehir'de Kaymakamlık, Belediye ve Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda, MEVKA destekli "Jeotermal Akıllı Sera Merkezi Ön Fizibilite Projesi" için imza atıldı.
- • Proje, Seydişehir'in jeotermal kaynaklarını yüksek katma değerli tarımsal üretime dönüştürerek ilçeyi modern seracılığın merkezi yapmayı hedefliyor.
- • Yaklaşık bir yıldır süren çalışmalar sonrası bu fizibilite ile yıl boyunca üretim, yeni istihdam ve verimlilik artışı amaçlanıyor.
Mevlana Kalkınma Ajansı hizmet binasında düzenlenen törene Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı katıldı.
Seydişehir Proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan jeotermal akıllı sera yatırımına ilişkin fizibilite çalışmaları yürütülecek.
Seydişehir'in jeotermal kaynaklarını yüksek katma değerli üretime dönüştürmeyi hedefleyen proje, ilçeyi modern seracılığın yeni merkezlerinden biri haline getirecek yatırım sürecinin ilk adımını oluşturuyor. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen arazi tahsis süreçleri, kurum görüşleri ve teknik analiz çalışmalarının ardından önemli bir aşamaya ulaşan proje ile yatırımın yol haritası netleştirilecek.
Tamamlanacak fizibilite çalışmasının ardından hayata geçirilmesi planlanan sera merkezi sayesinde ilçede yıl boyunca üretim yapılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve Seydişehir'in bölgesel ölçekte jeotermal kaynaklarını yüksek katma değerli tarımsal üretime dönüştüren örnek ilçeler arasında yerini alması hedeflenmektedir.