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Konya'da işlenen vahşetin detayları ortaya çıktı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Nuran Şenli, yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulunmuştu. İşlenen cinayetler ilgi yeni detaylar ortaya çıktı.

Konya'da işlenen vahşetin detayları ortaya çıktı!
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Nuran Şenli (70), komşusu etli ekmek salonu işletmecisi Aytaç Görmez (40) tarafından 60 bin TL için öldürüldü.
  • Suçunu itiraf eden Görmez'in evinde, Nuran Şenli'den zorla aldığı yaklaşık 60 bin TL ile cinayet silahı bıçak ele geçirildi.
  • Aytaç Görmez ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Y.K. (30) ve A.B. (50) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde oturan ve yalnız yaşayan Nuran Şenli, cuma günü sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. 

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Şenli'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Şenli'nin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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60 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Şenli'nin gece saatlerinde yan binada etli ekmek salonu işleten Aytaç Görmez tarafından öldürüldüğünü saptadı. Görmez, düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. 

Evde yapılan aramada Şenli'den zorla aldığı yaklaşık 60 bin TL ile suç aleti bıçak ele geçirdi. 

Araştırmasını derinleştiren polis, olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Y.K. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Aytaç Görmez'in yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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