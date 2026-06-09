Konya'da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza: 1 ölü 5 yaralı
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Yunak'ın Beşışıklı Mahallesi'nde Tekin A. yönetimindeki 34 BDP 237 plakalı kamyonet ile Kerim Gündağ'ın (41) kullandığı 42 AIY 672 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gündağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Tekin A. ile kamyonette bulunan 4 kişi, ambulanslarla Yunak Devlet Hastanesi ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Konya'da pikap motosiklet ile çarpıştı
Bu Habere de Bak
Konya'da pikap motosiklet ile çarpıştı
AA

Bakmadan Geçme

Konyaspor teknik patronu Palut'tan dobra açıklamalar: O zaman korktum!
Konyaspor teknik patronu Palut’tan dobra açıklamalar: O zaman korktum!
MHP Konya il teşkilatı feshedildi! Yeni başkan kim oldu?
MHP Konya il teşkilatı feshedildi! Yeni başkan kim oldu?
Meram'da Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
Meram’da Yaz Spor Okulu kayıtları başlıyor
Konyalılara uyarı, canınızı seviyorsanız bunları yapmayın
Konyalılara uyarı, canınızı seviyorsanız bunları yapmayın
Dünya turu yapan çift Konya'ya hayran kaldı
Dünya turu yapan çift Konya’ya hayran kaldı
Konya'da hafız adaylarına bisiklet hediye edildi
Konya'da hafız adaylarına bisiklet hediye edildi