Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 9 Haziran Salı günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 9 Haziran Salı günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
FERDA ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:21C SELÇUKLU
(SİLLE KAVŞAĞI, YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL ÇIKIŞI)
238 79 89
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
İLHAN ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ MANAVLI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(FATİH IŞIKLAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI 236 45 07)
236 45 06
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MERMER ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YANAR SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(11 NOLU AKŞEMSETTİN SAĞLIK OCAĞI KARŞ.- BAŞKENT ÜNİ.HAST.CİVARI)
247 71 71
4. BÖLGE (MERAM)
SARPAY ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ BOZDAĞLI SOKAK NO:14A MERAM
(FATİH CD.YOL ÜZERİNDE 25 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
324 06 00
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
YENİ ŞİFA ECZANESİ
ŞEMSİ TEBRİZİ MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ NO:9C KARATAY
(İŞ BANKASI MERKEZ ŞUBE KARŞISI, ALADDİN TEPESİ YANI)
0532 425 20 28
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞATO ECZANESİ
KONEVİ MH. MEŞVERET SK. ÖZKAN SİT. NO:5B MERAM
(ANIT HASTANESİ ARKASI)
352 06 56
7. BÖLGE (KARATAY)
ZEYNEP SENA ECZANESİ
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO: 48D KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN ASM KARŞISI, ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)
312 82 73
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
IHLAMUR ECZANESİ
BEDİR MAH. ÇELEBİ MURAT SOK. NO:12C SELÇUKLU
(ÖZALKENT ESKİ NUMUNE SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0507 923 83 10
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MUTLULUK ECZANESİ
BUHARA MAHALLESİ EDİPOĞLU CADDESİ NO:131D SELÇUKLU
(YENİ STADYUM YANI, TATLISES LAHMACUN KARŞISI)
0542 846 16 96
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
FURKAN ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ SULTAN CADDESİ NO:27N SELÇUKLU
(İKONİA İŞ MERKEZİ ALTI, YAZIR MUHTARLIK KARŞISI, OTOGAR CİVARI)
265 66 55
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÖZ ŞAFAK ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ SEVENLER SOKAK NO:8A SELÇUKLU
(FİZİKON TIP MERKEZİ YANI MTA TRAMVAY DURAĞI KARŞISI)
255 52 04
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ANNEM ECZANESİ
YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:47D MERAM
((LADİKLİ MAHALLESİ) MERAM BELEDİYESİ YAKINI, KONEVİ KONUTLARI KARŞISI)
503 20 40