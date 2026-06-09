Bilim Eğitim Kurumları'ndan önemli tavsiyeler

Bilim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yılmaz, YKS - LGS’ye girecek öğrencilere ve velilere uyarılarda bulundu. YKS ve LGS yalnızca akademik bilgilerin ölçüldüğü sınavlar olmadığına, aynı zamanda sabrın, planlı çalışmanın, öz disiplinin ve psikolojik dayanıklılığın da sınandığı süreçler olduğuna dikkat çeken Abdullah Yılmaz, bu nedenle sınav öncesindeki son günlerin en az hazırlık dönemi kadar önem taşıdığını söyledi.

Sınav öncesinde uyku düzeninin önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ‘’Sınavdan önceki hafta boyunca uyku saatlerinizi sınav saatlerine uygun hale getirin.

Gece geç saatlere kadar çalışmak yerine zihninizi dinlendirmek performansınızı artıracaktır.’’şeklinde konuştu. Deneme analizlerine odaklanılması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, ‘’Artık amaç daha fazla soru çözmek değil, yapılan hataların nedenlerini anlamaktır.

Yanlış yapılan soruların hangi sebeple yanlış olduğunu belirlemek, son günlerde yapılabilecek en verimli çalışmalardan biridir.

Son günlerde yeni konulara başlamayın. Sınava kısa süre kala yeni konu öğrenmeye çalışmak yerine bildiğiniz konuları tekrar etmek daha faydalıdır. Eksiklerinizi tamamlamaya çalışırken mevcut bilgilerinizi de karıştırmamak önemlidir”şeklinde konuştu.

KIYASLAMA YAPMAYIN

Öğrencilere kendilerini başkalarıyla kıyaslamaması gerektiği uyarısında da bulunan Yılmaz, ‘’Arkadaşlarınızın çözdüğü soru sayıları, deneme netleri veya çalışma süreleri sizi etkilemesin.

Her öğrencinin öğrenme süreci farklıdır. Sınav günü önemli olan sizin göstereceğiniz performanstır. Kaygınızı yönetmeyi öğrenin. Heyecan duymak son derece normaldir.

Hatta belirli düzeydeki heyecan dikkati artırabilir. Kaygınızı düşürmeye çalışırken onunla mücadele etmek yerine kabul etmeyi deneyin. Bu noktada ‘Heyecanlanıyorum çünkü bu sınav benim için önemli’ düşüncesi daha sağlıklı olacaktır”dedi.

Sınav anında kontrolün önemini de dikkat çeken Yılmaz, ‘’Sınav anında kontrol sizde olsun. Bir soruyu yapamadığınızda paniğe kapılmayın. Her sınavda zor sorular bulunur. Takıldığınız soruyu işaretleyip devam etmek çoğu zaman en doğru stratejidir.

Bir soruya harcanan gereksiz zaman, daha kolay soruların kaçırılmasına neden olabilir. Son günleri verimli geçirin. Sınavdan bir gün önce yoğun çalışma yapmak yerine kısa tekrarlar yapın. Gerekirse erken saatte çalışmayı bırakın ve zihninizin dinlenmesine izin verin”ifadelerini kullandı.

VELİLERE TAVSİYELER

Velilere de tavsiyelerde bulunan Yılmaz, ‘’Çocuğunuzun en çok desteğe ihtiyacı olan dönemdesiniz. Sakin ve güven veren bir tutum sergilemek çocuğunuza yapacağınız en büyük katkılardan biridir.

Sonuç odaklı değil süreç odaklı konuşun. ‘Kaç net yapacaksın?’, ‘Şu okulu kazanabilecek misin?’ gibi sorular yerine, gösterdiği emek ve gayreti takdir eden ifadeler kullanın. Kıyaslamadan kaçının. Akrabalar, komşular veya arkadaşlarla yapılan kıyaslamalar öğrencinin motivasyonunu artırmaz; aksine özgüvenini zedeler.

Ev ortamını da sakin tutun. Sınav öncesinde aile içindeki gereksiz tartışmalar, yüksek beklentiler ve baskı öğrencinin kaygısını artırabilir.”dedi.