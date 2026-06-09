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Altında son durum ne? 9 Haziran Salı günü Konya'da altın fiyatları

Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...

Altında son durum ne? 9 Haziran Salı günü Konya'da altın fiyatları
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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9 Haziran 2026  Salı günü, saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:

Gram Altın 6.500,00

Çeyrek Altın 10.900,00

Yarım Altın 21.800,00

Ata Cumhuriyet 44.400,00

22 Ayar Bilezik 6.144,00

Teklik Altın 43.400,00

Gremse Altın 107.500,00

Resat Altın 44.600,00

Hamit Altın 44.600,00

14 Ayar Altın 4.226,00

18 Ayar Altın 5.201,00

Haber Merkezi

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