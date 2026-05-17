Konya bölgesel bir çekim gücü oldu

Konya Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde; Konya Valiliği, Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından “TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan da katıldı. Açılışta konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, dünya ekonomisinin son yıllarda çok katmanlı ve zorlu bir süreçten geçtiğini ifade ederek; pandemi sonrası bozulan tedarik zincirleri, jeopolitik riskler, yüksek faiz ve enflasyon ortamının küresel ekonomiler üzerinde ciddi baskılar oluşturduğunu söyledi. Türkiye’nin ise güçlü üretim altyapısı, dinamik özel sektörü ve ihracat kabiliyetiyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirten Başkan Öztürk, “Türkiye ekonomisinin en büyük gücü, en zor dönemlerde dahi üretmeye devam eden reel sektördür” ifadelerini kullandı.

Önemli Bir Dönemden Geçiyoruz

Konya’nın üretim kültürü, girişimcilik ruhu ve yatırım anlayışıyla Anadolu’nun üretim merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Öztürk, Konyalı müteşebbislerin üretim, ihracat ve istihdam adına önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi. İş dünyasının en önemli beklentilerinin başında öngörülebilirlik, finansal istikrar ve fiyat istikrarının geldiğini belirten Başkan Öztürk, fiyat istikrarının kalıcı büyümenin temel şartı olduğunu ifade etti. Öztürk, “Fiyat istikrarının sağlanmasının ve düşük enflasyon hedefinin; kalıcı ve kapsayıcı büyüme açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bu hedefi güçlü şekilde destekliyoruz. Kamuoyuyla paylaştığınız ve bugün Odamızda da değerlendireceğiniz 2026 Yılı İkinci Enflasyon Raporu’nda yılsonu enflasyon hedefinin yüzde 26 seviyesine güncellenmesini; hedeflerin piyasa gerçekleriyle daha uyumlu ve rasyonel bir zemine oturtulması açısından olumlu değerlendiriyoruz. Çünkü ekonomiye duyulan güvenin güçlenmesi ve iş dünyamız açısından öngörülebilirliğin artması, bu dönemde her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır” dedi.

Konya Bölgesinde Bir Çekim Gücü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı konuşmada, Konya iş âleminin üretime verdiği önemi vurgulayarak, “Elbette ülkemiz genelinde öyle ama Konya’da üreten insanımız bunu bir vatan görevi olarak ifa ediyor” diyen Başkan Altay, Konya iş insanlarının vatan ve memleket sevdasıyla üretim yaptıklarını vurguladı. Konuşmasının devamında Başkan Altay; “Konyalı insanlar üretmeyi, ihracat yapmayı ve istihdam oluşturmayı seviyorlar. Konya bölgesinde bir çekim gücü olarak, yüksek teknoloji ve savunma sanayinde çok daha güzel işler yapmayı arzu ediyor. Bugünkü gelişinizin buna vesile olmasını temenni ediyorum. Şehrimiz yatırım yapmaya devam ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve sizler olmak üzere gösterdiğiniz iradeye teşekkür ediyoruz. Enflasyonla mücadele kapsamında ortaya koyduğunuz işler çok önemli” şeklinde konuştu.

Ekonominin sadece sayılardan ve verilerden ibaret olmadığını belirten Konya Valisi İbrahim Akın da, para politikasının, doğrudan doğruya vatandaşların hayatına, üretime, istihdama ve toplumsal huzura dokunan stratejik bir alan olduğunu vurguladı. Akın, “Bütün bunlarla birlikte düşündüğümüzde ekonomi; özünde bir güven ve birliktelik barındırmaktadır. Burada şahit olduğumuz iş birliği de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın öncülüğünde, iş dünyası, kamu, üniversiteler, kalkınma ajansları ve finans kurumlarının sergilediği devletimizin ekonomik vizyonunun, üretim gücümüzün ve ortak irademizin somut bir tezahürüdür.”dedi.

Fatih Karahan Sunum Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ise “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Karahan, toplantıda Merkez Bankası’nın para politikası stratejisi, enflasyonla mücadele süreci, finansal istikrar politikaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Sunumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise iş dünyası temsilcileri ekonomi gündemine ilişkin sorular yönelterek detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, KTB Başkanı Hüseyin Çevik, protokol üyeleri VE Konya iş dünyasının temsilcileri ile çok sayıda firma temsilcisi katıldı.

