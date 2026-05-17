Konya'dan Türkiye ikinciliği

Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen yarışmada, ortaokul görsel kategori Türkiye ikinciliğini Konya’yı temsilen Ahmet Haşhaş Ortaokulu öğrencisi Beren Örs kazandı.

Başarı dolayısıyla düzenlenen programa, Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, öğrencinin öğretmeni ve ailesi katıldı. Yarışmada derece elde eden öğrenciye ödülü, Yeşilay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Sena Sezgin tarafından takdim edildi.

Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, gençlerin sanatsal çalışmalarla desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “Başarı elde eden öğrencimizi, kıymetli ailesini ve emeği geçen öğretmenimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın, çocuk ve gençlerde bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedeflediği belirtildi.

