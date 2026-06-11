Karataylı sporcu Balkan şampiyonu oldu

Para Masa Tenisi Balkan Şampiyonası, Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yapıldı. Karatay Belediyespor Para Masa Tenisi Takımı sporcusu Tahir Efe Şahin, şampiyonada hem ferdi, hem de çiftlerde şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, “8-11 Haziran’da Belgrad Sırbistan’da düzenlenen Para Masa Tenisi Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi yedirci klasmanda temsil eden sporcumuz Tahir Efe Şahin, büyük bir başarıya imza attı. Sporcumuz, hem ferdi müsabakalarda hem de çift kategorisinde Balkan şampiyonu olarak bizlere büyük gurur yaşattı. Tebrikler Tahir Efe Şahin, başarıların daim olsun” ifadelerine yer verildi.