Karatay Kültür ve Sanat Akademisi'nde kayıtlar başladı

Kısa sürede Karatay’ın önemli eğitim ve gelişim merkezlerinden biri haline gelen Karatay Kültür ve Sanat Akademisi, çocukların öğrenme, üretme ve uygulama becerilerini geliştirmelerine imkan sunuyor.

7 hafta sürecek eğitim programı kapsamında Ahşap, Akıl ve Zeka Oyunları, Robotik Kodlama, Çini ve Seramik, İngilizce ve Arapça, Drama, Okuma, Resim, Müzik, Diksiyon ve Seslendirme, Yazarlık ile Değerler Eğitimi ve Öncü Şahsiyetler atölyelerinde eğitimler verilecek.

YAZ DÖNEMİNDE YENİ ATÖLYELER

Yaz dönemi programında ayrıca çeşitli yenilikler de yer alıyor. Yazarlık Atölyesi ile Değerler Eğitimi ve Öncü Şahsiyetler Atölyesi ilk kez öğrencilerle buluşacak. Müzik Atölyeleri bünyesine Şan Eğitimi eklenirken, bu eğitim 14-15 yaş gruplarına yönelik olarak mülakatla gerçekleştirilecek. Robotik Kodlama Atölyesi kapsamında oluşturulan Karatay Teknoloji Takımı’na ise 10-11 yaş grubundaki öğrenciler kurum içerisinde yapılacak e-sınav sonucuna göre kabul edilecek.

KAYITLAR 8-10 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi Yaz Dönemi kayıt başvuruları 8-10 Haziran 2026 tarihleri arasında akademinin internet sitesi üzerinden alınacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimler ise 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 21 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Hafta içi her gün 09.00-16.40 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimler, çocukların yaz tatillerini verimli ve nitelikli bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayacak.

Başvurular, akademi.karatay.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

KILCA: KARATAY KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ GELECEĞE YATIRIMDIR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yakın zamanda Karatay Kültür ve Sanat Akademisi Bahar Dönemi kapanış programını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kılca, akademide verilen eğitimlerin sonuçlarını her geçen dönem daha somut şekilde gördüklerini ifade etti. Öğrencilerin ortaya koyduğu eserler, sergiler ve gösterilerin kendilerini gururlandırdığını dile getiren Kılca, dönem sonu etkinliklerinin akademinin ne kadar doğru ve değerli bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Sanattan teknolojiye, yabancı dilden müziğe kadar birçok farklı alanda eğitim verdiklerini aktaran Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNE KATKI SUNABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE”

Çocukların ve gençlerin yaz tatillerini hem verimli hem de eğlenceli geçirmelerini istediklerini kaydeden Kılca, “Çocuklarımızın burada aldıkları eğitimlerle gelecekte adından söz ettiren sanatçılar, bilim insanları ve başarılı bireyler olarak ülkemize hizmet edeceklerine inanıyoruz. Bu süreçte onların gelişimine küçük de olsa katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Ücretsiz olarak sunulan eğitimlerle öğrencilerin hem kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını hem de onları kültür, sanat ve teknolojiyle buluşturduklarını ifade eden Hasan Kılca, tüm öğrencileri Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nin yaz dönemi eğitimlerine katılmaya davet etti.