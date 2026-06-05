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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 6 Haziran Cumartesi

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 6 Haziran Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 6 Haziran Cumartesi
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

06.06.2026 08:30 - 06.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİARICI Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİÇAKI Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİHASAN HÜSEYİN KULAK Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİİFFETLİ SK Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİKUYTU Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSEYİT EMRE Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSİLLE ŞEHİR Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİTUTKUN Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİVELİPAŞA Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİÇAKI Sokak 
06.06.2026 13:00 - 06.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİEDİPOĞLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİHALAS Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİİNTİZAM Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİMELTEM Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİÖZKÖK Sokak 
KONYASELÇUKLUBUHARA MAHALLESİPAPATYA Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

06.06.2026 09:30 - 06.06.2026 12:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15323. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15473. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15551. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15552. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15553. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15553. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15554. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15554. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15563. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15566. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15642. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15647. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15649. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15650. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15651. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15652. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15653. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15654. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15656. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15658. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15659. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15664. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15665. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15666. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15668. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15669. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15671. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15672. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15673. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15674. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15675. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15676. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15677. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15680. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15681. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15682. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15684. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15685. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15686. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15687. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15707. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15719. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15723. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİALAKOVA Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİBEYAZ KARANFİL Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİBOSNAHERSEK Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİBUHARA Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİDİCLE Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİFARABİ Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİFİLİSTİN Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİFİLİSTİN Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİHENDEK Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİHENDEK Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİHENDEK Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİKONAK Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİKUTSAL Caddesi 
KONYAMERAMÇOMAKLI MAHALLESİ17069. Sokak 
KONYAMERAMÇOMAKLI MAHALLESİ17114. Sokak 
KONYAMERAMÇOMAKLI MAHALLESİ17115. Sokak 
KONYAMERAMÇOMAKLI MAHALLESİ17117. Sokak 
KONYAMERAMÇOMAKLI MAHALLESİ17118. Sokak 
KONYAMERAMÇOMAKLI MAHALLESİALAKOVA Caddesi 
06.06.2026 13:30 - 06.06.2026 15:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15464. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15466. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15519. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15520. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15521. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15522. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15523. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15526. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15528. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15531. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİFARABİ Caddesi 
06.06.2026 16:30 - 06.06.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİGEDİKDERE Sokak 
KONYAMERAMYAYLAPINAR MAHALLESİÖZBAYRAM Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

06.06.2026 09:00 - 06.06.2026 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21872. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21963. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21969. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21971. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21984. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22001. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22013. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22014. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22018. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22019. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22020. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22021. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22022. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22030. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22031. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22076. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22094. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22099. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22100. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22103. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22114. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22133. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22134. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİANIT Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİFİDANLIK Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİGAZİ OSMAN PAŞA Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİİSMİL Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKEKREKAŞI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKÜLAHLARIN YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİTAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri 
06.06.2026 09:30 - 06.06.2026 17:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ  
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20868. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20869. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20870. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20871. Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİ20886. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYDİVANLAR MAHALLESİDİVANLAR Caddesi 
06.06.2026 10:00 - 06.06.2026 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİAKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYİPEKLER MAHALLESİ21205. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21303. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21307. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21310. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21313. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21320. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21321. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21339. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ21348. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİ22705. Sokak 
KONYAKARATAYOBRUK MAHALLESİOBRUK Caddesi 
06.06.2026 15:00 - 06.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10580. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10581. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10582. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10583. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10584. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10585. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10586. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10587. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10588. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10589. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10590. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİDİŞCİ HOCA EFENDİ Caddesi 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİMEHMET KORUCU Caddesi 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİSÜTCÜ İMAM Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

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