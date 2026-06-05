Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 6 Haziran Cumartesi
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 6 Haziran Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
06.06.2026 08:30 - 06.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|ARICI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|ÇAKI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|HASAN HÜSEYİN KULAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|İFFETLİ SK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|KUYTU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SEYİT EMRE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SİLLE ŞEHİR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|TUTKUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|VELİPAŞA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|ÇAKI Sokak
06.06.2026 13:00 - 06.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|EDİPOĞLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|HALAS Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|İNTİZAM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|MELTEM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|ÖZKÖK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BUHARA MAHALLESİ
|PAPATYA Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
06.06.2026 09:30 - 06.06.2026 12:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15323. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15473. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15551. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15552. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15553. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15553. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15554. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15554. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15563. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15566. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15642. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15647. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15649. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15650. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15651. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15652. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15653. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15654. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15656. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15658. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15659. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15664. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15665. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15666. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15668. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15669. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15671. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15672. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15673. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15674. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15675. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15676. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15677. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15680. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15681. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15682. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15684. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15685. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15686. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15687. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15707. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15719. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15723. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|ALAKOVA Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|BEYAZ KARANFİL Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|BOSNAHERSEK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|BUHARA Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|DİCLE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|FARABİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|FİLİSTİN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|FİLİSTİN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|HENDEK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|HENDEK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|HENDEK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|KONAK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|KUTSAL Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇOMAKLI MAHALLESİ
|17069. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇOMAKLI MAHALLESİ
|17114. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇOMAKLI MAHALLESİ
|17115. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇOMAKLI MAHALLESİ
|17117. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇOMAKLI MAHALLESİ
|17118. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇOMAKLI MAHALLESİ
|ALAKOVA Caddesi
06.06.2026 13:30 - 06.06.2026 15:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15464. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15466. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15519. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15520. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15521. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15522. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15523. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15526. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15528. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15531. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|FARABİ Caddesi
06.06.2026 16:30 - 06.06.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|GEDİKDERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAYLAPINAR MAHALLESİ
|ÖZBAYRAM Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
06.06.2026 09:00 - 06.06.2026 14:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21872. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21963. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21969. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21971. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21984. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22001. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22013. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22014. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22018. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22019. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22020. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22021. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22022. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22030. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22031. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22076. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22094. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22099. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22100. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22103. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22114. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22133. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22134. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|ANIT Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|FİDANLIK Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|GAZİ OSMAN PAŞA Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|İSMİL Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KEKREKAŞI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KÜLAHLARIN YAYLASI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|TAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri
06.06.2026 09:30 - 06.06.2026 17:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20868. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20869. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20870. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20871. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|20886. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|DİVANLAR MAHALLESİ
|DİVANLAR Caddesi
06.06.2026 10:00 - 06.06.2026 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|AKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İPEKLER MAHALLESİ
|21205. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|21303. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|21307. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|21310. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|21313. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|21320. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|21321. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|21339. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|21348. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|22705. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OBRUK MAHALLESİ
|OBRUK Caddesi
06.06.2026 15:00 - 06.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10580. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10581. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10582. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10583. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10584. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10585. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10586. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10587. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10588. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10589. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10590. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|DİŞCİ HOCA EFENDİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|MEHMET KORUCU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|SÜTCÜ İMAM Caddesi