Karatay'daki bu sergi görenleri büyüledi

Karatay Belediyesi ev sahipliğinde Nigarhane Sanat ve Medeniyet Derneği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen sergide 97 farklı eser Karatay Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel Türk süsleme motiflerinin özgün bir şekilde yorumlandığı eserler sanatseverlerden beğeni topladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Önkol Ertunç küratörlüğünde hazırlanan sergide 24 farklı öğrencinin eserleri yer aldı. Serginin küratörlüğünü üstlenen Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Önkol Ertunç, “Bu sergi sadece bir görsel şölen değil; köklü bir geleneğin, usta-çırak ilişkisinin ve sabrın meyvesidir. Karatay Belediyemizin destekleriyle Karatay Kültür Merkezi'nin bu nezih atmosferinde gerçekleştirdiğimiz tezhip sergisinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konya Sanatın Ana Bir Damarı

Açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet Çalışır, Konya’nın kültür ve sanat etkinliklerinde ön planda olduğunu belirterek, “Konya, şu anki kültür ve sanatıyla İstanbul deryasını besleyen ana damar oldu. Bu durumun gelişmesinde Mamure Öz ve Ali Fuat hocalarımızın çok ciddi emeği ve katkısı var. Hocalarımıza, öğrencilerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum”şeklinde konuştu. Topkapı Sarayı Müzesi Nakışhanesi Öğretim Üyesi Mamure Öz, öğrencilerinin hazırlamış olduğu eserlerin büyük bir ilgi görmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Gerçekten Konya İstanbul'dan sonra tezhibin, hattın en önemli merkezlerinden biri. Yaklaşık 100 parça eser buraya çok dengeli bir şekilde yerleştirildi ve insanların beğenilerine sunuldu. Karatay Belediyesi’nin kültür ve sanatla alakalı birçok çalışması olduğunu biliyordum. Bu bağlamda Karatay Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

Sanat Karatay’da Yükseliyor

Karatay Belediyesi Başkan Vekili Şaban Önal, Karatay Belediyesi olarak sanatsal ve kültürel faaliyetlere öncülük yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bu güzel eserleri meydana getiren her bir sanatçımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarını Karatay ilçemizde ve şehrimizde buluşturduğu için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi kültür ve sanat faaliyetlerine de ev sahipliği yapmaktan, katkı sunmaktan özellikle mutluluk duyuyoruz. İnsanımıza ve özellikle gençlerimize, yatırım ve katkı sunmak belediye olarak bizim önceliğimiz. Öğrencilerimiz bizim gözümüzde büyük sanatçılar. Herkesin emeğine sağlık”şeklinde konuştu. Sergiye 2 eseriyle katkıda bulunan tezhip sanatçısı Hülya Küçüktaş ise düzenlenen etkinlikten ötürü büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “30 seneden beri bu işle uğraşıyorum. Hocamla beraber bir çalışma grubumuz var. Hep beraber arkadaşlarımızla nakşediyoruz. Severek, sabırla, titizlikle ve hiç bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu serginin düzenlenmesinde ev sahipliği yapan Karatay Belediyesi’ne de çok teşekkür ederiz"ifadelerini kullandı.

Tezhip Sergisi, 25 Mayıs 2026 tarihine kadar Karatay Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Karatay Belediyesi