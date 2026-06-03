Karatay'da geleneksel ve modern sanatlar bu sergide buluştu
Karatay Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerin bir yıl boyunca büyük bir emek ve özveriyle hazırladığı ürünleri yılsonu sergisiyle görücüye çıkardı. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar pek çok eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin beğenisi topladı.
Karatay Halk Eğitimi Merkezi’nde kursiyerlerin yıl boyu özveriyle hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı.
Sergide geleneksel el sanatları ve modern tasarımlar ziyaretlerden tam not aldı.
Açılış törenine protokolün ve vatandaşların ilgisi yoğundu.
Sergi açılışına; Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır ve Eğitim-Bir-Sen Konya İl Başkanı Nazif Karlıer başta olmak üzere çok sayıda okul idarecisi, öğretmen, kursiyer ve davetli katıldı.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Cengiz Ayhan, Belediye Başkanı Hasan Kılca ve beraberindeki heyet, stantları tek tek gezerek sergilenen ürünler hakkında usta öğreticilerden ve kursiyerlerden bilgi aldı.