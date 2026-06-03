  • Haberler
  • Konya
  • Karatay'da geleneksel ve modern sanatlar bu sergide buluştu

Karatay'da geleneksel ve modern sanatlar bu sergide buluştu

Karatay Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerin bir yıl boyunca büyük bir emek ve özveriyle hazırladığı ürünleri yılsonu sergisiyle görücüye çıkardı. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar pek çok eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin beğenisi topladı.

Karatay'da geleneksel ve modern sanatlar bu sergide buluştu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Karatay Halk Eğitimi Merkezi’nde kursiyerlerin yıl boyu özveriyle hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerin sergisi açıldı. 

Sergide geleneksel el sanatları ve modern tasarımlar ziyaretlerden tam not aldı. 

Kültürel miras Karatay'da yaşatıldı
Bu Habere de Bak
Kültürel miras Karatay’da yaşatıldı

Açılış törenine protokolün ve vatandaşların ilgisi yoğundu. 

Karatay'da geleneksel ve modern sanatlar bu sergide buluştu

Sergi açılışına; Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır ve Eğitim-Bir-Sen Konya İl Başkanı Nazif Karlıer başta olmak üzere çok sayıda okul idarecisi, öğretmen, kursiyer ve davetli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Cengiz Ayhan, Belediye Başkanı Hasan Kılca ve beraberindeki heyet, stantları tek tek gezerek sergilenen ürünler hakkında usta öğreticilerden ve kursiyerlerden bilgi aldı. 

Konya'da uyuşturucu etkili ilaç yazmıştı! Cezası belli oldu
Bu Habere de Bak
Konya'da uyuşturucu etkili ilaç yazmıştı! Cezası belli oldu
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'ya 11 bin 500 ton geliyor! Soma'dan sevkiyat başladı
Konya'ya 11 bin 500 ton geliyor! Soma'dan sevkiyat başladı
Konya yolunda ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Konya yolunda ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Konya'da uyuşturucu etkili ilaç yazmıştı! Cezası belli oldu
Konya'da uyuşturucu etkili ilaç yazmıştı! Cezası belli oldu
Öğrencilerden Başkan Altay'a bisiklet teşekkürü
Öğrencilerden Başkan Altay’a bisiklet teşekkürü
Konya'da zararlılara karşı tuzaklar kuruldu
Konya’da zararlılara karşı tuzaklar kuruldu
Başkan Bayındır el emeği göz nuru eserleri inceledi
Başkan Bayındır el emeği göz nuru eserleri inceledi