Konya'da bugün kimler vefat etti?3 Haziran Çarşamba günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 3 Haziran Çarşamba günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- AYŞE İNCE
ÜÇLER MEZARLIĞI
- VAHİT GÖKDENİZ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- HACI ÇOBAN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- FADİMANA SARIER
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- YAHYA BALBALOĞLU
ÜÇLER MEZARLIĞI
- MUSTAFA İŞİTEMİZ
ARAPLAR MEZARLIĞI
- AHMET DAĞLIOĞLU
ARAPLAR MEZARLIĞI
- MEMİŞ ÖZEN
YAĞBASAN MEZARLIĞI
- ÖMER ÖZDEMİR
YAZIR MEZARLIĞI
- NURDAGÜL CEYLAN
YAZIR MEZARLIĞI
- HATİCE BAYRAKCI
ÜÇLER MEZARLIĞI
- FETHİ ŞENEL
MUSALLA MEZARLIĞI
- MUSTAFA ÇAKAR
SULUTAS MEZARLIĞI
- FAZİLET AKSOY
YAZIR MEZARLIĞI
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