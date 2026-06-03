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Konya'da bugün kimler vefat etti?3 Haziran Çarşamba günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 3 Haziran Çarşamba günü 14 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti?3 Haziran Çarşamba günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. AYŞE İNCE
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  2. VAHİT GÖKDENİZ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  3. HACI ÇOBAN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  4. FADİMANA SARIER
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  5. YAHYA BALBALOĞLU
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  6. MUSTAFA İŞİTEMİZ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  7. AHMET DAĞLIOĞLU
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  8. MEMİŞ ÖZEN
    YAĞBASAN MEZARLIĞI
     
  9. ÖMER ÖZDEMİR
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  10. NURDAGÜL CEYLAN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  11. HATİCE BAYRAKCI
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  12. FETHİ ŞENEL
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  13. MUSTAFA ÇAKAR
    SULUTAS MEZARLIĞI
     
  14. FAZİLET AKSOY
    YAZIR MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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