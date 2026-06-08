İYİ Parti'den, Konyalı çiftçi için kanun teklifi

İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş, Kanun teklifi hakkında açıklamada bulundu. Anlaş, açıklamasında TMO’nun açıkladığı fiyatlara değinerek, “Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) tarafından açıklanan Buğday alım fiyatı 16,50 TL, Arpa alım fiyatı da 12, 75 TL’dir. Açıklanan buğday ve arpa taban fiyatlarının yetersizliğiyle ilgili şehrimizdeki üreticimiz ve çiftçilerimizden yoğun bir şekilde şikâyet gelmektedir. Kaldı ki buğday ve arpa ülkemizin gıda arz güvencesi açısından stratejik öneme sahip temel tarımsal ürünlerdir. Ekmek, un, makarna, yem ve diğer birçok gıda ürününün hammaddesini oluşturan bu ürünlerin üretiminde yaşanabilecek azalmalar hem tüketici fiyatlarını hem de ülkenin gıda güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Zaten tarımsal üretimini gerçekleştiren emekçi çiftçimiz ve üreticimiz, girdi maliyetlerinin yüksekliği karşısında oldukça zorlandığı görülüyor. Haliyle açıklanan buğday ve arpa taban fiyatları da çiftçimizin maliyetlerini karşılamaktan oldukça uzaktır. Bu durum üreticimizin buğday ve arpa üretiminden vazgeçmesine denen oluyor” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİMİZ RAHATLATILMALIDIR

Buğday ve arpa alım fiyatlarının düşüklüğünün temel gıda ürünlerinde dışa bağımlılığı arttırabileceği gibi, gıda güvenliğini de zayıflatacağına dikkat çeken Anlaş, “Son yıllarda tarımsal üretimde girdi maliyetlerinde meydana gelen yüksek artışlar, iklim değişikliklerinin yol açtığı olumsuzluklar ve piyasa daralmalar üreticilerimiz üzerinde ciddi baskılar oluşturmuştur. Özellikle arpa ve buğday üreticilerinin üretimden uzaklaşması, ekim alanlarının daralması ve üretim miktarlarının azalması riskini beraberinde getirmektedir. Bu durum ülkemizin temel gıda ürünlerinde dışa bağımlılığını artırabilecek ve gıda arz güvenliğini zayıflatabilecektir. 5488 sayılı Tarım Kanununda düzenlenen fark ödemesi destekleri üreticilerin gelirlerinin korunması ve stratejik ürünlerin üretiminin sürdürülmesi bakımından önemli araçlardan biridir. Ancak mevcut sistemde destek kapsamı ve destek miktarları idari kararlarla değiştirilebilmekte bu durum üreticilerin üretim planlamasında belirsizliklere yol açabilmektedir. Partimiz tarafından verilen teklifle amacımız, arpa ve buğday üreticilerinin fark ödemesi desteğinden yararlanmasını güvence altına almak ve destek miktarlarının enflasyon karşısında erimesini önlemektir. Çiftçimizin rahatlatılmasıdır” ifadelerini kullandı.

