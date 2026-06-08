Milletvekili Baykan’dan Konya vurgusu

Baykan, Konya'nın bisiklet kenti kimliği, velodromu ve olimpiyat madalyası hedefiyle uluslararası bisiklet organizasyonları için tek adres olduğunu vurguladı.

Baykan, 2021 İslami Dayanışma Oyunları ve Karate Şampiyonası gibi organizasyonlar ile 10.000 kişilik salonun Konya'yı spor şehri yaptığını aktardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Velespit Müzesi’nde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve bisiklet farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen “Velespit Müzesi Spor Söyleşileri” devam ediyor.

Velespit Müzesi Spor Söyleşileri programına uzun yıllar üst düzey spor yöneticiliği de yapan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan konuk oldu. Baykan söyleşide, Konya’nın spor alanındaki geçmişini ve bugün ulaştığı noktayı değerlendirdi.

Konya’nın gerek merkezi idarenin gerekse yerel yönetimlerin yaptığı yatırımlar ve organizasyonlarla bir spor şehri haline dönüştüğünü aktaran Baykan, “2021 İslami Dayanışma Oyunları buna yakın zamanda en büyük örnek oldu. Arkasından Karate Gençler Dünya Şampiyonası. Voleybol, basketbol, Konya’mızdaki pek çok organizasyon. Yani 10.000 kişilik salonumuz var. Dönüp baktığın zaman federasyonlar hep İstanbul'da olmayalım, Anadolu'ya çıkalım dediği zaman önce tesise bakar” dedi.

“TÜRKİYE'DE BİSİKLET ADINA YAPILACAK ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN TEK ADRESİ KONYA’DIR”

Türkiye'de bisiklet adına yapılacak uluslararası organizasyonların tek adresinin Konya olduğunu kaydeden Baykan, “Hem Konya'nın bisiklet kenti olması hem veledrom olması hem de geleceğe yönelik yol bisikletinde olimpiyatlarda 3 madalya varken pist bisikletinde 40'a yakın madalya söz konusu olması. Yakın zaman içerisinde bu noktada bir olimpiyat madalyamız olacağını düşünüyorum. Spor Başkentliği yaptı Konya. Şimdi Avrupa Bisiklet Başkentliği yapıyor. Bütün bunların üstünde uluslar organizasyonlar oldu, olmaya devam ediyor. Böyle baktığınız zaman sporu böyle bir eğlence, işte gençleri kötü alışkanlıklarına alıp koyma gibi bir hadise olarak göremezsiniz artık. Yani bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda” değerlendirmesini yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın da katıldığı söyleşide Baykan katılımcıların sorularını da cevapladı.

Kılıçarslan Meydanı’nda bulunan Velespit Müzesi’ndeki spor söyleşilerine daha önce Bisiklet Milli Takım Antrenörü İbrahim Şimşek, World Athletics Bronze Hakemi Gülsen Tosun Tunç, Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Antrenörü Hakan Aydoğan ile Avrupa ve Dünya Şampiyonu Judocu A Milli Takım Sporcusu Sinem Oruç konuk olmuştu.

Konya Kültür Sanat Youtube Kanalı’ndan da yayınlanan “Velespit Müzesi Spor Söyleşileri” farklı konukların katılımıyla sporseverleri buluşturmaya devam edecek.