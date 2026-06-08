Başkan Mehmet Ünlügül'e, MESFED'de önemli görev

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, Türkiye Madeni Eşya Sanatkârlar Federasyonu’nun (MESFED) 19. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Başkan Ünlügül’ün federasyon yönetiminde yer alması, hem Konya hem de sektör camiası adına memnuniyetle karşılandı. Genel kurulun ardından değerlendirmelerde bulunan Mehmet Ünlügül, kendisine duyulan güvene teşekkür etti.

Yeni göreviyle birlikte, sıhhi tesisat ve kalorifercilik meslek gruplarının sorunlarının ve taleplerinin ulusal düzeyde daha güçlü şekilde temsil edilmesini hedeflediklerini belirten Başkan Mehmet Ünlügül, “Türkiye Madeni Eşya Sanatkârlar Federasyonu Yönetim Kurulu’na seçilmiş olmaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum. Şahsıma ve Konya’mıza gösterilen güven için başta Genel Başkanımız Sayın Hayrettin Yıldırım’a ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu görevi sadece Konya’mızın değil, ülkemizin dört bir yanındaki meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, esnaf ve sanatkârlarımızın haklarını daha güçlü savunmak adına önemli bir fırsat olarak görüyorum. Yönetim kurulumuzla birlikte sektörümüzün gelişimi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve esnafımızın beklentilerinin karşılanması için var gücümüzle çalışacağız.”