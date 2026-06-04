Hac yolculuklarının unutulmaz hatıraları Konya'da

Koleksiyoner Fatih Ketancı'nın eseri olan sergi, hac ibadetinin anlamını ve toplumsal hafızayı gelecek nesillere aktarırken, 1974 yılına ait özel bir belgesel de sunuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların sergiye gösterdikleri ilgi dolayısıyla büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Konya’nın yalnızca tarihin ve kültürün değil, aynı zamanda güçlü bir manevi mirasın da merkezi olduğunu anımsattı.

Sergi ile Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen hac yolculuklarının hikayelerini, o dönemin şartlarını ve vatandaşların manevi tecrübelerini günümüzle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Altay, “Sergimiz, hac ibadetinin taşıdığı anlamı ve bu kutlu yolculuğun hafızalarda bıraktığı izleri gelecek nesillere aktarması bakımından önemli bir çalışma oldu. Burada otobüs biletlerinden pasaportlara, hac kıyafetlerinden hediyelik eşyalara kadar yaklaşık 10 bin parçalık zengin arşiv, ziyaretçilerimizi hem tarihe hem de hatıralara doğru anlamlı bir yolculuğa çıkarıyor. Hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi de bu tür kültürel projelerin ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyuyor. Tüm Konyalıları, ‘Hac Hatırası - Cumhuriyet Dönemi Hac Yolculukları ve Hatıraları Sergisi’ni görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

BİR DÖNEMİN HAC YOLCULUKLARI BU SERGİDE SUNULUYOR

“Hac Hatırası - Cumhuriyet Dönemi Hac Yolculukları ve Hatıraları Sergisi”, 1947-1995 yılları arasında Türkiye’den kutsal topraklara uzanan hac yolculuklarının izini; belge, fotoğraf, efemera ve objeler üzerinden yeniden görünür kılıyor.

Yapımcı ve koleksiyoner Fatih Ketancı’nın uzun yıllara yayılan çalışmasıyla oluşan koleksiyon; hac ibadetinin şemsiyesi altında bir dönemin toplumsal hafızasının, gündelik hayatının ve duygusal ikliminin arşivini sunuyor. Otobüs biletlerinden pasaportlara, zemzem takımlarından mektuplara, yolculuk fotoğraflarından hac hediyelerine kadar uzanan binlerce unsur; ziyaretçileri Türkiye’nin yakın dönem hac kültürü içerisinde çok katmanlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Küratörlüğünü de Numan Noyan Küçük’ün yaptığı sergi; “1517'den 1947'ye Hac Tarihi”,”Büyük Yola Hazırlık”, "Düştüm Kâbe Yollarına", “Kutsal Topraklarda”, “Dönüş” ana başlıkları ile “Hac Hatırası 1-2”, “Hatırayı Yaşatmak”, “Konya Hatıraları” ve “Belgesel Odası” spesifik bölümleri etrafında şekillenirken Konya’ya ait özel belge ve hatıralarla da şehir hafızasına temas ediyor.

Belgesel odasında ise 1974 yılında şahsi araçlarla gerçekleştirilen hac yolculuğunu kayıt altına alan özel film gösterimi yer alıyor.

Asırlar boyunca Haremeyn’e hizmet etmiş bir milletin yakın tarihteki müşterek hafıza atlasını temsil eden sergi, 31 Temmuz’a kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Depo No:4’te ziyaret edilebilecek.