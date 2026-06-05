Göz nuru ürünler Sarayönü'nde sergilendi

Sarayönü Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası Açılış Programı, Sarayönü Belediyesi Yeni Düğün Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Göz nuru ürünler Sarayönü'nde sergilendi
Şerife KayaEditör
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Programa; Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Alkan Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yavuz, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göz nuru ürünler Sarayönü'nde sergilendi

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Açılış programında Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yıl boyunca yürütülen kurslarda hazırlanan el emeği ürünler sergilenirken, kursiyerler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Sergi alanlarını gezerek yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Çakmak, hayat boyu öğrenmenin bireylerin gelişimine ve toplumun kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek emeği geçen idareci, öğretmen ve kursiyerleri tebrik etti.

Program boyunca kursiyerlerin hazırladığı eserler katılımcılar tarafından ilgiyle incelenirken, vatandaşlar da gerçekleştirilen etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha ortaya koyan program, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Etkinlik hakkında yapılan açıklamada, “Hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.”denildi. 
 

Şerife Kaya

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