Sarayönü'nde minik kalplerden büyük başarı

Sarayönü Kaymakamı ve Belediye Başkanı başta olmak üzere protokol üyeleri programa katılarak minikleri ve ailelerini tebrik etti.

Konya’nın Sarayönü ilçesinde Ladik Ahmet Hüdâi 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda minikler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Tören hakkında yapılan açıklamada, “Kur’an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşayan, dualarıyla gönüllerimize dokunan ve hatim heyecanını bizlerle paylaşan yavrularımızın mutluluğuna ortak olduk. Programımıza katılarak bizleri onurlandıran Sarayönü Kaymakamımız Sayın Abdullah Hüzeyfe Çakmak’a, Belediye Başkanımız Sayın Necati Koç’a, İlçe Müftümüz Sayın Nizamettin Bayrakcı’ya, Dernek Başkanımız Sayın Ali Aktoprak’a, Belediye Meclis Üyemiz Sayın Mehmet Ateş’e ve Ladik Mahalle Muhtarımız Sayın Osman Doğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kur’an-ı Kerim’i hatmeden öğrencilerimizi, onların yetişmesinde büyük emekleri bulunan hocalarımızı ve her daim destekleriyle yanlarında olan kıymetli velilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Rabbimiz evlatlarımızı Kur’an’ın nuruyla aydınlanan, vatanına, milletine ve manevi değerlerine bağlı hayırlı nesillerden eylesin.” denildi.

