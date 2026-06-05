Sarayönü'nde minik kalplerden büyük başarı
Konya'nın Sarayönü ilçesinde Ladik Ahmet Hüdâi 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda yıl sonu ve hatim programı büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.
Haberin Özeti
- • Konya'nın Sarayönü ilçesindeki Ladik Ahmet Hüdâi 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda yıl sonu ve hatim programı coşkuyla gerçekleştirildi.
- • Programda Kur’an-ı Kerim’i hatmeden minik öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşarken büyük bir başarıya imza attılar.
- • Sarayönü Kaymakamı ve Belediye Başkanı başta olmak üzere protokol üyeleri programa katılarak minikleri ve ailelerini tebrik etti.
Konya’nın Sarayönü ilçesinde Ladik Ahmet Hüdâi 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda minikler mezuniyet heyecanı yaşadı.
Tören hakkında yapılan açıklamada, “Kur’an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşayan, dualarıyla gönüllerimize dokunan ve hatim heyecanını bizlerle paylaşan yavrularımızın mutluluğuna ortak olduk. Programımıza katılarak bizleri onurlandıran Sarayönü Kaymakamımız Sayın Abdullah Hüzeyfe Çakmak’a, Belediye Başkanımız Sayın Necati Koç’a, İlçe Müftümüz Sayın Nizamettin Bayrakcı’ya, Dernek Başkanımız Sayın Ali Aktoprak’a, Belediye Meclis Üyemiz Sayın Mehmet Ateş’e ve Ladik Mahalle Muhtarımız Sayın Osman Doğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kur’an-ı Kerim’i hatmeden öğrencilerimizi, onların yetişmesinde büyük emekleri bulunan hocalarımızı ve her daim destekleriyle yanlarında olan kıymetli velilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Rabbimiz evlatlarımızı Kur’an’ın nuruyla aydınlanan, vatanına, milletine ve manevi değerlerine bağlı hayırlı nesillerden eylesin.” denildi.