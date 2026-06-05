Selçuklu’da 'Sıfır Atık' yarışması sonuçlandı

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilerde geri dönüşüm ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen “Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor” yarışmasının ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası’nda sahiplerini buldu. Ayrıca “Çevre Dostu Muhtarlar Yarışıyor” projesinde mahallelerinde en fazla atık elektronik toplayarak dereceye giren muhtarlar da ödüllendirildi.

60 okulun yer aldığı organizasyonda öğrenciler, evlerinde ayrıştırdıkları atıkları her hafta belirlenen günlerde okullarına getirirken, toplanan atıklar belediyenin geri dönüşüm ekipleri tarafından tartılarak teslim alındı. Yarışma sonunda toplam 206 bin kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı. 4 bin 997 öğrenci en fazla atık toplayan sınıf ve en fazla atık toplayan okul kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç okul düzeyinde mücadele edilen yarışmada okullar en fazla atık toplayan okul ve öğrenci başına en fazla atık toplayan okul olmak üzere iki kategoride yarıştı.

Selçuklu Seyir Tepesi’nde düzenlenen Okullar Arası Sıfır Atık Programı ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye meclis üyeleri yanı sıra yarışmada dereceye giren okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile velileri katıldı.

Başkan Pekyatırmacı, “Geleceğimizi gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte kuracağız“

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Gençlerimiz çevre konusunda çok duyarlı ve bu konuda hakikaten çok ilgili. Biz gençlerimizin bu ilgisinden dolayı çok mutluyuz. Çünkü geleceğimizi gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte hem kuracağız hem de kurtaracağız inşallah. Bu anlamda çevreyle ve sıfır atıkla ilgili yaptığımız çalışmalar çok önemli. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte sene başından itibaren bir yıl boyunca bütün okullarımızda yaptığımız bu faaliyet çocuklarımıza çevre bilincini daha güçlü bir şekilde kazandırmış oluyor. 206 ton geri dönüştürülebilir atığı artık ekonomiye kazandırmış ve çevreye zarar veren atık olmaktan kurtarmış durumdayız. Bu yüzden bu yarışmaya katılan okullarımızı, idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve sevgili çocuklarımızı ve tabii ki ailelerini hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu sene hem en çok atık toplayan okul hem de öğrenci başına en çok atık toplanan okul olmak üzere iki farklı kategori yaptık. Ama inşallah önümüzdeki sene yeni bir hedefimiz var. Artık okullarımıza topladıkları atık miktarına göre de farklı hediyeler vereceğiz. Sadece birinci, ikinci, üçüncüyü tespit etmeyeceğiz. Bu yarışmaya katılan bütün okullarımıza topladıkları atık miktarına göre de farklı farklı hediyeler vereceğiz, ödüllendireceğiz. Hedefimiz ilçemizde bulunan bütün okulların bu yarışmaya katılması. Bu sene 60 okulumuz yarışmaya katıldı. Ama arzu ediyorum ki 205 okulumuz var, 205 okulumuzun tamamı da bu yarışmaya katılsın ve tamamına da ödül verelim inşallah. Tekrar çocuklarımızı, ailelerimizi tebrik ediyorum. Biliyorum ki ailelerimizin de bu yarışmalarda büyük katkıları var. Okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi İl, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ve bu yarışmaların organizasyonda çok büyük emekleri olan Sıfır Atık Müdürlüğümüzü ekibini ayrı ayrı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit: “Dünyamızda en önemli sorunlardan bir tanesi çevre kirliliği”

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Nüfusun çoğaldığı, insan sayısının arttığı buna paralel olarak da dünyanın gelişimiyle birlikte tüketimin çoğaldığı, çeşitlendiği dünyamızda şüphesiz en önemli sorunlardan bir tanesi çevre sorunları. Dolayısıyla çevre kirliliğine karşı yapılan her türlü proje gerçekten çok anlamlı. En anlamlısı da çocuklarımıza bu bilincin kazandırılması. Ben bu yönüyle Selçuklu Belediyemizi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, tüm okullarımızı, öğrencilerimizi bu anlamlı etkinlikten dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadeleri kullandı.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç: “Çevre bilinci geniş kitlelere yayılıyor”

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, “Temiz bir dünya, temiz bir çevre için bu yarışmayı himayelerinde yürüten belediye başkanımıza, katılan tüm öğrenci öğretmen destek veren velilerimize teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı: “Çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz”

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, “Çevre bilincini bu yaşlarda çocuklarımıza kazandırmasına sebep olan başta Selçuklu Belediye Başkanımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, tüm okul müdürlerimize ve idarecilerine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çocuklarımıza da güzel bir gelecek sağlayacağız inşallah” diye konuştu.

Çevre dostu muhtarlar da yarıştı

Çevre bilincinin artırılması, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla muhtarlara yönelik düzenlenen “Çevre Dostu Muhtarlar Yarışıyor” projesi de yoğun katılımla tamamlandı. Muhtarların öncülüğünde mahalle sakinlerinin desteğiyle gerçekleştirilen yarışmada televizyon, bilgisayar, küçük ev aletleri, kablo ve şarj cihazı gibi elektronik atıklar toplandı. Yarışma sonunda en çok atık toplayan muhtarlarda ödüllendirildi.