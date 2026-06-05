Meram’da geleceğe yön verecek projeler yarıştı

Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi (MEGA) çatısı altında geleneksel hale getirilen Bilim Festivali BİLFEST’in beşincisi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren festivalde ilk gün öğrencilerin özgün projeleri sergilenirken, ikinci gününde final ve ödül töreni yapıldı. Bu yılki organizasyona toplam 40 özgün proje katıldı. Bunların 21’i Fen Bilimleri, 19’u ise Sosyal Bilimler kategorisinde yarıştı. Festivalde 78 öğrenci ve 40 danışman öğretmen yer aldı. Bilimsel düşünme, problem çözme, tasarım, üretim, programlama ve teknoloji kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan festival, öğrencilerin yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri kamuoyuyla buluşturmasına imkân sundu.

HER YIL İLGİ ARTIYOR

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, BİLFEST’in çocukların bilimle kurduğu güçlü bağın en güzel göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Başkan Kavuş, “Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen festivalin her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade ederek, “Meram’ın Türkiye’ye örnek eğitim programı olan MEGA çatısı altında gerçekleştirdiğimiz BİLFEST ilçemizin geleneksel etkinliklerinden biri haline geldi. BİLFEST, yalnızca projelerin yarıştığı bir organizasyon değildir.

Bu festival; merakın bilgiye, hayalin üretime, düşüncenin bilime dönüştüğü çok özel bir yolculuktur. Bugün burada sergilenen her proje, çocuklarımızın ne kadar güçlü bir hayal dünyasına sahip olduğunu ve geleceğe dair umutlarımızı ne kadar büyüttüğünü göstermektedir.”dedi.

GELECEĞE YÖN VEREN YARIŞMA

Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da festivalde sergilenen projelerden ve öğrencilerin enerjisinden etkilendiğini ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Yılmaz, “Gerçekten çok etkileyici bir programla karşılaştık.

Burada sergilenen her proje büyük bir emek ve özverinin ürünü. Çocuklarımızın hazırlıkları, kendilerine olan güvenleri ve projelerini anlatırken gösterdikleri heyecan bizleri son derece mutlu etti. Her bir öğrencimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Bugün burada gördüğümüz tablo, ülkemizin yarınları adına son derece sevindiricidir. Öğrencilerimizin başarısında büyük emekleri bulunan öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve daima eğitim camiasının yanında duran Meram Belediyesini de ayrıca kutluyorum.”şeklinde konuştu.

BİLFEST 2026, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.