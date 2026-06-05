Konyaspor cezalara servet ödedi!

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 2025-2026 sezonunda Tümosan Konyaspor’a tam 4 milyon 383 bin 700 TL para cezasına çarptırdı. Konyaspor'un 2025-2026 sezonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı cezaların bilançosu ağır oldu. Anadolu Kartalı sezon boyunca taraftar olayları, çirkin ve kötü tezahürat, talimatlara aykırı davranışlar ve çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle toplam 4 milyon 383 bin 700 TL para cezası ödedi.

Konyaspor, geride kalan sezon en çok cezayı saha olaylarından aldı. Sezon boyunca bu maddeden kulübe kesilen para cezalarının toplamı 3 milyon 300 bin TL'ye ulaştı. Böylece ödenen toplam para cezasının yaklaşık 4'te 3'ü saha olaylarından kaynaklandı. Konyaspor'un sezon boyunca aldığı en yüksek para cezası, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan final karşılaşmanın ardından geldi. Taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle kulübe 880 bin TL para cezası verildi. Aynı müsabakada çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ayrıca 20 bin TL para cezası uygulanırken, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 54 bin TL ceza kesildi. Teknik sorumlu İlhan Palut da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve akredite edilmediği hakem soyunma odasında bulunması nedeniyle toplam 120 bin TL para cezası aldı.

Konyaspor’da takım cezasının yanı sıra yönetici ve idareciler de ceza aldı. Sezonun ilk haftasında deplasmanda oynanan Eyüpspor maçında Başkan Ömer Atiker ile yöneticiler Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya, akredite edilmedikleri yeşil zeminde bulundukları gerekçesiyle ayrı ayrı 40 bin TL para cezasına çarptırıldı. Kulüp görevlisi Hüseyin Bilgin de Kocaelispor deplasmanında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 40 bin TL para cezası ve bir maç men cezası aldı.