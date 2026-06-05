Konya’daki külliyede mezuniyet coşkusu

Selçuklu Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi, çocukların manevi değerlerine katkı sunarak bilinçli bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Bu doğrultuda, 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim alan 130 öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarılı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tören hakkında yaptığı konuşmada mezun olan çocukları büyük bir gururla izlediklerini söyledi. Başkan Pekyatırmacı, “Konya’mızda da 4-6 yaş Kur’an kurslarımıza çok yoğun bir ilgi var. 10 bini aşan sayıda çocuğumuz her yıl 4-6 yaş Kur’an kurslarımızda eğitim alıyor. Hatice Hatun Mahalle Külliyemiz güzel bir örnek oldu. Çünkü burada çocuklarımız hem Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğreniyor, hem temel dini bilgileri en doğru şekilde, en ehil ellerden öğreniyor.” dedi.

HEDEF MANEVİ DEĞERLERLE DONATILMIŞ BİLİNÇLİ NESİL

Artık 4-6 yaş Kur’an kurslarıyla ilgili Konya’da bir seferberlik başladığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Büyükşehir Belediyemizle merkez Meram, Karatay ilçelerimizle birlikte Selçuklu Belediyesi olarak hayırsever iş adamlarımızın da dahil olduğu bir ekiple inşallah çok kısa süre içerisinde Konyamızda çok sayıda 4-6 yaş Kur'an kursunu camilerimizin büyük kısmında hayata geçireceğiz. Hedefimiz çocuklarımızın okul öncesinde okula başlamadan önce Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri en doğru şekilde öğrenmeleri. Ondan sonra hangi okula gittikleri önemli değil, istedikleri okula gidebilirler. İstedikleri mesleğe sahip olabilirler. İstedikleri hobiyi hayata geçirebilirler. Ama önce Kur'an'ımızı ve Allah inancını, peygamber, vatan, millet, bayrak sevgisini öğrensinler.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı: “En güzel yatırım geleceğe olan yatırımdır”

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı tören hakkında yaptığı açıklamada, “Rabbimize hamdolsun bu günleri bize gösterdi. Bir dönem bu yaştaki çocuklara eğitim hakkı verilmezken şimdi elhamdülillah bu çocuklarımız burada Kur'an-ı Kerim'i hatim inmişler. Rabbim çocuklarımızın bahtlarını açık eylesin. Çocuklarımızın ailelerini tebrik ediyorum. En güzel yatırım geleceğe olan yatırımdır. Geleceğe çok güzel yatırım yapıyorlar. Bu çocuklarımızın Türkiye Yüzyılının teminatı olarak bugünlerden temelleri samimiyetle, ihlasla atılıyor”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gökyüzüne balonlar bırakılarak hatıra fotoğrafı çekildi.

