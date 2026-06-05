Dünya Kupası'nın genç yıldızları

Dünya Kupası'nda Türkiye'den Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun da dahil 21 yaş altı genç yıldız adayları boy gösterecek

Dünya Kupası'nın genç yıldızları
AA
AAAnadolu Ajansı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'den Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun da dahil 21 yaş altı genç yıldız adayları boy gösterecek. Brezilyalı Pele, 17 yaşındayken ve Fransız Kylian Mbappe ise 19 yaşındayken Dünya Kupası finali tarihinde gol atan genç oyuncular arasında yer alırken Arjantinli Lionel Messi (18 yaşında) de genç yaşında dünya sahnesine çıktı. ABD, Kanada ve Meksika'da 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya Kupası'nda adaylar, tarihe isimlerini "yıldız" yazdırabilmek için formalarını terletecek.

Dünya Kupası'nın genç yıldızları

Türkiye'den 3 genç yıldız

A Milli Futbol Takımı'nda da 3 genç yıldız Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Real Madrid'de oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Güler, Juventus'ta oynayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kenan Yıldız, Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Uzun, A Milli Futbol Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alacak.

Dünya Kupası'nın genç yıldızları

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'den 4 oyuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Fransız ekibi PSG'nin de kadrosundaki genç oyuncular dikkati çekiyor. PSG'den 18 yaşındaki Senegalli sağ kanat oyuncusu Ibrahim Mbaye, 20 yaşındaki Fransız orta saha Warren Zaire-Emery, 21 yaşındaki Fransız sağ kanat Desire Doue, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Neves de 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek genç yıldız oyuncular arasında yer alıyor.

İspanya'dan da 2 genç yıldız

Dünya Kupası favorilerinden İspanya'dan da 2 genç yıldız futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Barcelona'dan 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lamine Yamal ve Barcelona'dan 19 yaşındaki stoper Pau Cubarsi, İspanya milli takımı kadrosunda yer alıyor.

Real Madrid ve Barcelona'dan 3 genç oyuncu

Dünya Kupası'nda forma giyecek öne çıkan genç oyuncular arasında İspanya LaLiga'da Barcelona ve Real Madrid forması giyen 4 oyuncu dikkati çekiyor. Listede, Real Madrid'den Arda Güler ile Barcelona'dan Lamine Yamal ve Pau Cubarsi bulunuyor. 

AA

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