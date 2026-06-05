Konya Adliyesi'nde en özel sergi

Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe öğretmen ve öğrencileri tarafından eğitim-öğretim yılı boyunca hazırlanan çalışmaların yer aldığı 'Özel Çocuklar Sergisi', Konya Adliyesinde düzenlenen programla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Konya Adliyesi'nde en özel sergi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • 'Özel Çocuklar Sergisi', Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından Konya Adliyesi’nde ziyaretçilere sunuldu.
  • Sergi, özel gereksinimli öğrencilerin el sanatları, ahşap ve seramik atölyelerinde yıl boyunca hazırladığı ürünleri içeriyor.
  • Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Konya Baro Başkanı Oktay Unkur gibi isimler sergiyi gezerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Sergide, okul bünyesinde faaliyet gösteren el sanatları, ahşap, seramik, sera ve görsel sanatlar atölyelerinde öğrenciler tarafından yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlanan ürünler sergilendi. Özel gereksinimli öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyan çalışmalar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Konya Adliyesi'nde en özel sergi

Programa Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Konya Baro Başkanı Av. Oktay Unkur ile çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar sergiyi gezerek öğrencilerin hazırladığı eserler hakkında bilgi aldı ve ortaya çıkan çalışmaların özel eğitim öğrencilerinin gelişimine sağladığı katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
 

Haber Merkezi

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