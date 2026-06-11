Dünya Kupası'yla yeni kurallar devreye giriyor

2026 FIFA Dünya Kupası’nda futbolun temposunu artırmayı hedefleyen yeni kurallar ilk kez uygulanacak. Taç atışlarından oyuncu değişikliklerine, VAR uygulamalarından su molalarına kadar birçok konuda önemli değişiklikler hayata geçirilecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, sadece genişletilmiş formatıyla değil, futbolda yeni bir dönemi başlatacak kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından kabul edilen yeni uygulamalar, ilk kez Dünya Kupası'nda resmi olarak hayata geçirilecek.

TAÇ VE KALE VURUŞLARINDA SÜRE SINIRI

Yeni düzenlemeler kapsamında hakemler, taç atışları ve kale vuruşlarında zaman geçirmeyi önlemek amacıyla 5 saniyelik geri sayım uygulayacak. Taç atışının belirlenen süre içerisinde kullanılmaması halinde top rakip takıma verilecek. Kale vuruşlarında yaşanacak gecikmelerde ise rakip takım lehine korner kararı verilebilecek.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDE HIZ ZORUNLULUĞU

Turnuvada oyuncu değişikliklerinin de daha hızlı yapılması hedefleniyor. Buna göre değişiklik işleminin 10 saniye içerisinde tamamlanması gerekecek. Belirlenen sürenin aşılması halinde oyuna girecek futbolcu, maçın bir sonraki duruşuna kadar sahaya alınmayacak ve takımı kısa süreliğine eksik mücadele etmek zorunda kalacak. Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına sebep olan ve saha dışına çıkan futbolcular da oyuna dönmeden önce en az bir dakika beklemek zorunda olacak.

VAR’IN YETKİ ALANI GENİŞLİYOR

2026 Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanım alanı da genişletilecek. Hatalı kullanılan kornerler ve ikinci sarı kart pozisyonları VAR tarafından incelenebilecek. Ayrıca gol veya penaltıya doğrudan etki eden korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncularının yaptığı olası ihlaller de görüntüler üzerinden değerlendirilebilecek. VAR incelemesi sonucunda ihlal tespit edilmesi halinde hakem gerekli disiplin cezasını uygulayabilecek ve duran topun tekrarlanmasına karar verebilecek.

KIRMIZI KART KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yeni kurallarla birlikte sportmenlik dışı davranışlara yönelik yaptırımlar da artırıldı. Hakemler, rakibiyle tartışırken ağzını eli, kolu veya formasıyla kapatarak konuşan futbolculara doğrudan kırmızı kart gösterebilecek. Ayrıca hakem kararını protesto ederek sahayı terk eden oyuncular veya buna teşvik eden takım görevlileri de kırmızı kartla cezalandırılabilecek.

HER DEVREDE SU MOLASI VERİLECEK

2026 FIFA Dünya Kupası'nda oyuncuların fiziksel yükünü azaltmak amacıyla her iki devrede de su molası uygulanacak. Karşılaşmalar sırasında verilecek bu molalarda yayıncı kuruluşların reklam gösterimi yapmasına da imkan tanınacak.