FIBA'dan kritik toplantı

FIBA, NBA ve EuroLeague Avrupa basketbolunun geleceğini masaya yatırdı

FIBA'dan kritik toplantı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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FIBA, NBA ve EuroLeague temsilcileri, İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde Avrupa basketbolunun geleceğini ve olası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Taraflar arasındaki yapıcı görüşmelerin temmuz ayı başında yapılacak yeni toplantıyla sürmesi planlanıyor.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Amerikan Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve EuroLeague Basketball temsilcileri, 10 Haziran'da İsviçre'nin Mies kentindeki FIBA Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin ortak vizyon ve olası iş birliği alanları ele alınırken, görüşmelerin yapıcı bir atmosferde sürdüğü kaydedildi. Tarafların temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, yeni toplantının temmuz ayı başında gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. 

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