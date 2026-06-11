Otogar Zeki Altındağ Diyanet Gençlik'te yıl sonu coşkusu
Selçuklu'da ÇEDES kapsamında Otogar Zeki Altındağ Diyanet Gençlik Merkezinde yıl sonu kapanış programı coşkuyla gerçekleştirildi.
ÇEDES kapsamında Selçuklu İlçe Müftülüğüne Bağlı Otogar Zeki Altındağ Diyanet Gençlik Merkezinde yıl sonu kapanış programı düzenlendi. Program hakkında yapılan açıklamada, “Otogar Zeki Altındağ Diyanet Gençlik Merkezinde, ÇEDES Projesi kapsamında değerler eğitimi alan öğrencilerimiz için yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.
Programa Selçuklu Müftü Vekili Kuddusi Uysal, GSB Selçuklu İlçe Müdürü Murat Önder, Selçuklu Milli Eğitim Çedes Koordinatörü Veysel Dudu, Selçuklu Müftülüğü şube müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler sahneledikleri ilahi, şiir ve drama gösterileriyle izleyenlerden büyük beğeni topladı.”denildi.
Program, öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.