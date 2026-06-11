Kulu'da beklenen çalışmalar başladı

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, ilçede cadde ve sokaklarda sathi kaplama çalışmaları için hazırlıkların başladığını açıkladı. Başkan Sertdemir konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallemizde, Mevlana İlkokulu çevresinde bulunan cadde ve sokaklarımızda sathi kaplama çalışmaları için hazırlıklara başlandı.

Çalışmalar kapsamında asfalt serimi öncesinde alt temel ve üst temel malzemesi serimleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Altyapı hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sathi kaplama uygulamasına geçilecek. Kulu’muzun ulaşım konforunu artırmak, mahallelerimizi daha modern ve güvenli yollarla buluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemize hayırlı olsun.”ifadelerini kullandı.