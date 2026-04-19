Beyşehir standına yoğun ilgi

Dünyanın en önemli doğal taş organizasyonlarından biri olan Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı başarıyla tamamlandı. Beyşehir Belediyesinin standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Beyşehir standına yoğun ilgi
Şerife Kaya
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı başarıyla tamamlandı. Beyşehir Belediyesinin standı ziyaretçiler tarafından çok beğenildi. 

Beyşehir standına yoğun ilgi

Belediyeden yapılan açıklamada, “Fuar İzmir’de yer alan Beyşehir Belediyesi standı, fuar süresince yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Beyşehir’imizin mermeri ve diyabazı uluslararası platformda yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanımız Adil Bayındır, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirilen görüşmeler ve kurulan temaslarla hedeflenen noktaya ulaşıldığını ifade ederek, Beyşehir’in doğal taş alanındaki potansiyelinin bir kez daha ortaya konduğunu belirtti.

Başkanımız Bayındır, belediye bünyesinde açılan ilk doğal taş ocağı olma ünvanını taşıyan işletmemizle ilçemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve Beyşehir’i her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini vurguladı. Fuar süresince standımıza ilgi gösteren tüm ziyaretçilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”denildi. 
 

Şerife Kaya

