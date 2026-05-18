Beşiktaş'ta beklenen ayrılık!

Beşiktaş'ta ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın ile yollar resmen ayrıldı. İkinci döneminde yalnızca 39 maçta takımın başında yer alan Yalçın, beklentilerin uzağında kaldı. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta istikrarsız sonuçlar ayrılığı beraberinde getirdi. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı.

İkinci döneminde 39 karşılaşmada görev yaptı

30 Ağustos 2025 tarihinde ikinci kez göreve gelen Sergen Yalçın, bu süreçte Beşiktaş'ın başında toplam 39 resmi maça çıktı. Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Maç başına 1.79 puan ortalaması yakalayan deneyimli çalıştırıcı, özellikle derbi maçlarda ve kritik virajlarda alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Beşiktaş'ın başında 100. Süper Lig maçına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Yalçın, siyah-beyazlılarda teknik direktör olarak ligdeki 100. maçına çıktı. Başkan Serdal Adalı da Yalçın'ı kutlayarak plaket takdim etti.

Türkiye Kupası'nda Konyaspor şoku

Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük hedefi olan Türkiye Kupası macerası ise yarı finalde noktalandı. Taraftarın mutlak kupa şampiyonluğu beklediği sezonda siyah-beyazlılar, yarı finalde Konyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Avrupa kupalarına katılım yolunda büyük önem taşıyan bu mağlubiyet, Sergen Yalçın'ın taraftarın gözünde kredisini tüketen en önemli faktörlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Taraftarlar istifaya davet etti

Türkiye Kupası'na veda edilen Konyaspor maçı, taraftarlar ile Sergen Yalçın arasındaki bağları da kopardı. Söz konusu mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Yalçın'ı istifaya davet etti. Bu tezahüratlar, ligde Dolmabahçe'de alınan Trabzonspor yenilgisiyle de hat safhaya ulaştı. Kupadaki hüsranın üzerine bir de bordo-mavililere karşı alınan mağlubiyet sonrası istifa tezahüratları Tüpraş Stadyumu'nda uzun süre devam etti.

41 yıl sonra büyük maç kazanamadı

Sergen Yalçın'ın takımı, ligde sezonu 41 yıl sonra büyük maç kazanamadan da tamamladı. Siyah beyazlılar, bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sadece 2 puan çıkarabildi. Fenerbahçe ile oynadığı mücadeleleri 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda berabere kalıp, evinde 1-0 mağlup oldu. Ligin ilk yarısında Trabzon'da 3-3 berabere kaldığı Trabzonspor'a ise Kartal, sahasında 2-1 yenildi.