Başkan Pekyatırmacı, vatandaşların sorularını cevapladı

Pekyatırmacı, vatandaş taleplerinin öncelikli görevleri olduğunu ve Selçuklu Belediyesi'nin SGK, Maliye ve piyasaya borcu olmadan öz kaynaklarıyla yatırım yaptığını belirtti.

Başkan Pekyatırmacı, ilçede hayata geçirilen yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek, talep, öneri ve soruları dinleyip istişarelerde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlarla yerel yöneticileri doğrudan buluşturan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bu yıl ilki Kosova Mahallesi'nde gerçekleştirilen programlar Şeyh Şamil ve Mehmet Akif mahallelerinde devam etti.

Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası ve Mehmet Akif Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen programlarda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçede hayata geçirilen yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı ayrıca mahalle sakinlerinin talep, öneri ve sorularını da dinleyerek istişarelerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Pekyatırmacı'ya sorma fırsatı bulurken, ilçenin geleceğine yönelik görüş ve önerilerini de paylaşma imkanı elde etti.

Programda AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da Başkan Pekyatırmacı'ya eşlik etti.

“Hangi alanda vatandaşımızın talebi varsa o bizim öncelikli görevimiz”

Yerel yönetimler olarak tek hedeflerinin vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Gece gündüz demeden her zaman sahadayız, sizlerle beraberiz. Zaten görevimiz bu, hizmet için varız. Hizmeti en doğru şekilde yapabilmek için de mutlaka sizlerle bir arada olmamız gerekiyor ki doğru talepleri alabilelim, doğru plan programları yapabilelim ve doğru hizmetleri de hayata geçirebilelim.

Bu manada elhamdülillah Konya'mızda teşkilatımızla olan birlikteliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve merkez ilçe belediyelerimizde olan iş birliğimiz, valiliğimiz başta olmak üzere bütün müdürlüklerimizle olan birlikteliklerimiz ve iş birliğimiz Konya'mızda çok hayırlı, bereketli hizmetlerin yapılmasına da vesile oluyor.

Altyapı, yol, kaldırım, çevre temizliği, park bahçe yapımı bunlar bizim olmazsa olmaz en iyi şekilde yapmamız gereken işler. Bunlarda en ufak bir eksikliğe, aksaklığa tahammülümüz yok. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Bunlar en öncelikli görevlerimiz. Ama bunun dışında da hangi alanda vatandaşımızın, hemşehrimizin bizden bir talebi, isteği, beklentisi varsa o da bizim öncelikli görevimiz. Bu noktada eğitimden, sağlığa, kültüre, spora, emniyete, varıncaya kadar her alanda hem hizmet ediyoruz, hem işbirliği yapıyoruz, hem de proje üretiyoruz" dedi.

“AK Parti iktidarında ülkemize, milletimize en güzel hizmetler yapılıyor”

Selçuklu Belediyesi olarak SGK'ya, Maliyeye, piyasaya borçları olmadıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Mali disiplin içerisinde tamamen öz kaynaklarımızla kendi imkanlarımızla bu yatırımlarımızı yapıyoruz.

Nasıl yapabiliyoruz? İyi niyetle, samimiyetle, gayretle. Her şeyin başı niyet. Önce niyetin doğru olması lazım. Önce niyetin hizmet olması lazım. Bugün AK Parti iktidarında hem devlet yönetiminde hem de belediyelerin yönetiminde ülkemize, milletimize en güzel hizmetler yapılıyor. İnşallah bundan sonra da yapılmaya devam edecek.

Biz her zaman milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Her zaman hizmetin en iyisini yapmak için gayret edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Kendi içimizde güçlü olursak, kendi içimizde birlik beraberlik içerisinde olursak, bölgemizde de dünyada da inşallah barışın, güvenin, kardeşliğin teminatı Türkiye olacak. Bu yüzden milletimizin birliği, beraberliğiyle iktidarlarımızın sağlam duruşuyla da inşallah bu güçlü yürüyüşümüzü hep birlikte devam ettireceğiz. Tekrar burada bulunan bütün hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da Başkan Pekyatırmacı'nın her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek: