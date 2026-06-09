Meram'da mikrofon vatandaşa verildi

Vatandaşlarla yerel yönetim arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurulmasını sağlayan 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı yeniden başladı. “Milletle Bütünleşen Belediyecilik” sloganıyla gerçekleştirilen programın ilk durağı Harmancık, Lalebahçe ve Karahüyük mahalleleri oldu. Harmancık Kapalı Semt Pazarı’nda düzenlenen programa Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU: “VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ YERİNDE DİNLİYORUZ”

Programın açılışında konuşan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, geçen yıl başlatılan uygulamanın vatandaşlarla kurulan güçlü bağın önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programının geçtiğimiz yıl başladığını ve verimli sonuçlar alındığını ifade eden Başkan Munlafalıoğlu, “Başkanlarımızla birlikte yine vatandaşlarımızın huzurundayız. Hemşehrilerimizin bizlere olan teveccühlerini ve varsa sıkıntılarını dinlemek istiyoruz. Konya belediyeleri hizmet yönünden vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanmış durumda. Ancak halkımızın talep ve beklentileri her geçen gün değişiyor. Bizler de bu değişime göre hareket ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor ve insanımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız çalışmaları ve geleceğe dair projelerimizi de bu buluşmalar vesilesiyle vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ: “MERAM BİZE VERİLMİŞ BİR EMANET”

Vatandaşlarla yüz yüze buluşmanın önemine dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise konuşmasında göreve geldiği günden bu yana yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meram’ın ve Meramlıların taleplerini kendileri için büyük bir emanet olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, “Benim en büyük duam temiz gelip temiz gitmek olmuştu. Bugüne kadar bundan en küçük taviz vermeden yolumuza devam ettik. Ayrıca, Meram bize verilmiş bir emanetti. Hemşehrilerimiz bizi tarihimizin en yüksek oy oranlarından biriyle bu göreve layık gördü. Vatandaşlarımız Meram’ı bize hizmet edelim, en güzel şekilde yönetelim diye emanet etti. Biz de bu emanete sahip çıkmak için yedi yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz.” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; “YATIRIMLARI MAHALLELERİMİZİN İHTİYAÇLARINI ÖNCELEYEREK YAPIYORUZ”

Görev süresi boyunca Meram’ın 69 mahallesine adaletli hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Mahallelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir hassasiyet gösterdik. En küçük bir kuruşun dahi hesabını yaparak belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdik. İsrafa ve savurganlığa izin vermeden, ihtiyaçları önceliklendirerek yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Meram’a her şeyin en güzelini kazandırmaya, vatandaşlarımızın yaşam konforunu yükseltecek projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Tüm bu hizmetleri de Meram’ın dört bir yanında adaletli bir şekilde dağıtmaya gayret ettik. Bu görev bir emanet ve biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte bu emaneti layıkıyla taşımak için canla başla çalışıyoruz.”

VATANDAŞLAR SORDU, BAŞKAN KAVUŞ TEK TEK YANITLADI

Konuşmaların ardından programın soru-cevap bölümüne geçildi. Mahalle sakinleri, yaşadıkları bölgelerle ilgili merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Mustafa Kavuş’a iletme fırsatı buldu. Programda ayrıca Harmancık Kapalı Semt Pazarı’nı ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Tezgâhları tek tek gezen Başkan Kavuş, esnaflara hayırlı işler dileyerek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Samimi görüntülere sahne olan ziyarette Başkan Kavuş, vatandaşlarla birebir görüşerek onların görüş ve beklentilerini aldı.