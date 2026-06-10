Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır vatandaşın sorularını cevapladı
'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, vatandaşla bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan ve yerel yönetim ile halkı buluşturan ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı kapsamında Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Çarşı Merkezi PTT karşısındaki parkta vatandaşla bir araya geldi.
Programda Beyşehir'in bugünü ve yarınına yön verecek projeler, yürütülen çalışmalar ve planlanan hizmetler hakkında detaylı sunumlar yapan Bayındır, vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.