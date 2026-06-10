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  • Altında düşüş sürüyor! 10 Haziran Çarşamba günü Konya'da altın fiyatları

Altında düşüş sürüyor! 10 Haziran Çarşamba günü Konya'da altın fiyatları

Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...

Altında düşüş sürüyor! 10 Haziran Çarşamba günü Konya'da altın fiyatları
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10 Haziran 2026 Çarşamba günü, saat 09.30 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:

Gram Altın 6.360,00

Çeyrek Altın 10.700,00

Yarım Altın 21.400,00

Ata Cumhuriyet 43.370,00

22 Ayar Bilezik 5.978,00

Teklik Altın 42.550,00

Gremse Altın 105.375,00

Resat Altın 43.500,00

Hamit Altın 43.500,00

14 Ayar Altın 4.112,00

18 Ayar Altın 5.061,00

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