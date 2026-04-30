Akpınar: Her zaman emekçilerin yanında olduk

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Emek ve dayanışmanın toplumların gelişimindeki en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Akpınar: "Emeğin ve dayanışmanın gücü; her türlü zorluğun üstesinden gelinmesinde, imkansız denilen her şeyin başarılmasında ve kazanılmasında en önemli etkendir. Üreten, emek veren ve değer katan her emekçi de ülkemizin geleceğinde büyük bir paya sahiptir” ifadelerini kullandı.

Başkan Akpınar: “Her zaman alın teriyle hayatını kazanmaya çalışan emekçilerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin her köşesinde gece gündüz demeden çalışarak hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çabalayan tüm emekçi kardeşlerimiz belediyemiz için de çok değerlidir. Biz de onlara hep değer verdiğimizi gösterdik.

Ayrıca çalışma hayatında adaletin, hakkaniyetin ve güvenli koşulların sağlanması hususunu da her zaman ön planda tuttuk. İşçilerimizle birlikte kendi imkanlarımızı değerlendirerek dışa bağımlılığı en aza indirip ve atıl olan ne varsa ayağa kaldırıp önemli hizmetleri hayata geçirdik. Şimdiye kadar başardıklarımızın en önemli etkeni de bu oldu, tüm işçilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu doğrultuda hep birlikte şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Başta belediyemizde görev yapan kıymetli çalışma arkadaşlarımız olmak üzere, alın teriyle hayatı güzelleştiren, emeğiyle üretime ve kalkınmaya güç katan tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum. Tüm çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.