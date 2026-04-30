Kılca: Emek varsa bereket, dayanışma varsa güç vardır

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Kılca mesajında şu ifadelere yer verdi: “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; alın terinin kıymetini, emeğin onurunu ve birlikte üretmenin gücünü bir kez daha hatırladığımız anlamlı bir gündür.

Karatay’ımızın her geçen gün gelişen, büyüyen ve güzelleşen yapısının arkasında; gece gündüz demeden çalışan, sorumluluk bilinciyle görevini yerine getiren emekçi kardeşlerimizin büyük katkısı bulunmaktadır. Bizler, yerel yönetimler olarak sadece hizmet üretmenin değil; bu hizmetleri üreten emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmenin, çalışma şartlarını iyileştirmenin ve onların yanında olmanın da sorumluluğunu taşıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki; emek varsa bereket, dayanışma varsa güç vardır. Karatay Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. İşçisiyle, memuruyla, tüm çalışanlarımızla birlikte ilçemizi daha güzel, daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için gayret ediyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların arkasında bu birlik, bu özveri ve bu alın teri vardır. Bu güçlü birlikteliğimiz sayesinde Karatay’ımızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve daha modern bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın ortaya koyduğu özveri, ilçemize kazandırdığımız hizmetlerin en sağlam temelidir.

Bizler de bu emeğin farkında olan bir anlayışla; çalışanlarımızın haklarını gözetmeye, daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamaya ve her zaman yanlarında olmaya büyük önem veriyoruz. Emek; sadece üretmek değil, aynı zamanda geleceği inşa etmektir. Bu bilinçle, ilçemizin yarınlarını şekillendiren tüm emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle; başta Karatay Belediyemizin fedakar personeli olmak üzere, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için emek veren tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyor; bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.”