Konya'da istihdam masası toplandı

Konya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2026 yılının ikinci toplantısı Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Konya’nın istihdam imkânları ve mesleki eğitim politikaları değerlendirilirken, istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar detaylı olarak ele alındı.

Toplantı, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından kurul üyelerine yapılan istihdam ve mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin sunumların ardından alınan kararlarla sona erdi.