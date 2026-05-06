Adil Demirbağ'ın gözü Montella'da

Tümosan Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ, Beşiktaş zaferi sonrası A Milli Takım ile ilgili konuştu. Bu yaz düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna seçileceğine inandığını belirten Adil Demirbağ, "Benim bir hayalim var, herkesin hayali olduğu gibi. Ben Allah nasip ederse Dünya Kupası'nda Amerika'da olacağıma inanıyorum. Çünkü ben buna gerçekten kalpten söylüyorum, çok büyük fedakarlıklar yapıyorum. Yukarı çıkmak çok zor, yukarıda tutunmak daha da zor. Ben zaman zaman, benim iki çocuğum var, iki kızım var; küçük oldukları için zaman zaman maçlardan sonra ya da maça bir gün iki gün kala kendimi kampa alıyorum, tesise gidip yatmak zorunda kalıyorum. Eşim çok olgunlukla karşılıyor bunu. Çünkü benim bir hayalim var, kendisi beni en iyi tanıyan biri olarak bana yardımcı oluyor. Ekstra çalışıyorum, ekstra hocalarım var. Mentörümüz var zaten Konyaspor'da. Bana herkes seferber olmuş halde yardımcı olmaya çalışıyor, ben de onların başını yere eğmemeye çalışıyorum. Milli takımımız için tekrar söylüyorum; Montella Hocamızın kararı ama ben Amerika'da olacağıma inanıyorum” dedi.

Vincenzo Montella ile hiç görüşmedim

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile hiç görüşmediğini aktaran Adil Demirbağ, “Ama yardımcısıyla görüştüm tabii ki. Konyaspor’umuzu ziyarete geldiğinde görüştüm. Sonuçta bir havuz var, Milli takımın havuzu var bildiğim kadarıyla. Sonuçta ben bir Türk oyuncu olarak o havuzun içerisindeyim ama orada seçilenleri hocamız belirliyor ekibiyle beraber. Ben sadece hayal ediyorum ve hayalimin gerçek olması için dua ediyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Amerika'da olacağıma inanıyorum” ifadelerine yer verdi.