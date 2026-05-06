Berkan Kutlu: Çok iyi savaştık

Tümosan Konyaspor’un başarılı ismi Berkan Kutlu, Beşiktaş galibiyeti sonrasında konuştu. Kutlu, Beşiktaş'ı saf dışı bıraktıkları Türkiye Kupası yarı final maçı sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray formasıyla kupa sevincini birçok kez yaşadığını dile getirerek "Konyaspor camiasında da kupa kazanmak benim için çok özel olur" dedi. Berkan, “Çok iyi mücadele ettik. Çok savaştık. Evinde, taraftarının önünde oynadığı için tabii ki Beşiktaş daha dominant taraftı. Onlar da maç içerisinde çok aksiyonlar üretti. Ama biz iyi defans yaparak bunlara iyi karşılık verdik. Müsabakanın son dakikalarında da iyi bir kontra atak sonrası penaltıyı kazandık ve golü attık. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Konyaspor'a geldiğim için mutluyum

Konyaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti, “Son yıllarda Galatasaray ile birlikte kupa kazanmak benim için bir alışkanlık olmuştu. Konyaspor camiasında da kupa kazanmak benim için çok özel olur. Çünkü Anadolu takımlarıyla bunu gerçekleştirmek çok daha zor. Burada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyip iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu sezon Trabzonspor'u da yendik. Galatasaray'ı da iç sahada yenmeyi başardık. Konyaspor camiası pes etmiyor. Bence, Konyaspor'un çok iyi bir hocası var. Çok iyi bir takım ruhu var. Burada çok iyi insanlarla tanıştım, Konyaspor'a geldiğim için mutluyum”. Türkiye Kupası finalinde hak eden takımın rakipleri olmasını istediğini söyleyen Berkan, “Final maçları da tek maç ve çok zor. Hak eden takım finalde rakibimiz olsun. Güzel bir maç olsun. Hata olmayan, iyi bir maç olmasını bekliyorum. Özellikle bir takım tercihim yok açıkçası” ifadelerine yer verdi.