Konyaspor'un forveti Kramer: Umarım kupayı Konya'ya getiririz

Tümosan Konyaspor’un forveti Blaz Kramer, Beşiktaş zaferini değerlendirdi. Sakatlığı nedeniyle formaya giyemeyen başarılı golcü, müsabaka sonrasında basın mensuplarına konuştu. Çok yoğun duygular yaşadıklarını dile getiren Sloven forvet şöyle konuştu, “Şu an kelimeleri bir araya getirmek zor ama bence sonuçta bunu hak ettik, kolay olmadı. Tüm sezonun ne kadar zor geçtiğini biliyoruz, çok mücadele ettik. Kötü zamanlarımız oldu, iyi zamanlarımız oldu. Ama sonuçta son aylarda ne kadar iyi bir karakterimiz olduğunu, ne olursa olsun beraber kaldığımızı gösterdik ve sonuçta finale yükseldik, bu hepimiz için, kulüp için ve taraftarlar için çok büyük bir an. Finale gidiyoruz çünkü her gün final oynamıyorsunuz. Kupayı kazanmak için oraya gideceğiz, umarım kupayı Konya'ya getiririz. Kupayı camiamıza ve taraftarımıza armağan etmek istiyoruz”.

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon’u yendiklerinin hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki futbolcu, “Açıkçası son dakikada bulmuş olduğumuz golleri tam anlamıyla şans olarak da değerlendiremeyiz. Son dakikalarda bulduğumuz gol demek, aslında tüm takımca tüm maç boyunca odaklandığımızı da gösteriyor. Ve nitekim bulmuş olduğumuz gol sonrası da hak ettiğimiz bir galibiyet anlamına geliyor. Bu galibiyetleri hak ettiğimizi düşünüyorum. Finale hak etmiş bir şekilde takım olarak gidiyoruz” diye konuştu.