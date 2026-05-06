Konyaspor Başkanı Atiker: Güzel süreç yakaladık

Tümosan Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, Beşiktaş maçının ardından soyunma odasına inerek takımı tebrik etti. Atiker, “İnanarak gelmiştik. Bu anı bizlere yaşayan teknik kadromuza ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İlk geldiğimizde belirtmiştik, ligi 8-12 arasında bitirmek, Konyaspor'un mali disiplini ve altyapı gibi sorunlarına çözüm üretmek ve gelecek yıla hazırlık yapmaktı. Ama çok şükür ilk yılda kupada final oynamanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

Başkan Atiker, soyunma odasında takıma yönelik konuşmada ise şu ifadelere yer verdi, “İlk önce tebrik ediyorum. Her şeyin daha iyisine layık olan bir kulüp, bireylersiniz. Sezon başından beri güzel günler yaşadık. Tabii ki kötü günlerimiz de oldu. Bu takım düşecek dediler. Ama elhamdülillah hepiniz bunu bir şekilde ispatladınız ve cevap verilmesi gereken insanlara. Hepiniz ayrı ayrı cevap veriyorsunuz. Kupa noktasında da İlhan Hocamla birlikte güzel bir süreç yakaladık. Sizlerin de başarısıyla, sahadaki mücadelesiyle. Güzel sonuçlar elde ettik. Benim sizden tek bir ricam var; ikinci bayramı yaşatın bu insanlara. Geçen bayram güzel bir bayram olacak dedik. Çifte bayram olacak dedik. Kurban Bayramı’nı da aynı şekilde yaşatmanızı rica ediyorum. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte yaşamayı diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Tebrik ediyorum”.